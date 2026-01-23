Рейтинг@Mail.ru
Украинки боятся идти на службу в ВСУ из-за домогательств - РИА Новости, 23.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:43 23.01.2026
Украинки боятся идти на службу в ВСУ из-за домогательств
Украинки боятся идти на службу в ВСУ из-за домогательств
Украинские общественные организации заявляют в социальных сетях, что сексуальные домогательства в рядах ВСУ "становятся барьером" для службы украинских женщин в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские общественные организации заявляют в социальных сетях, что сексуальные домогательства в рядах ВСУ "становятся барьером" для службы украинских женщин в армии, выяснило РИА Новости.
"Отсутствие действенного механизма, с которым можно себя чувствовать защищенной, - один из барьеров для женщин, размышляющих поступление на военную службу", - говорится в публикации одного из общественных движений.
Автор подчеркивает, что "механизм защиты" нужен всем украинцам в ВСУ, поскольку мужчины также не застрахованы от сексуального насилия со стороны сослуживцев.
Весной 2024 года минобороны Украины заявило об активизации усилий по "внедрению гендерного равенства" среди украинских военнослужащих. Тогда планировалось организовать обучение для 200 гендерных советников. Однако общественники ставят под сомнение их эффективность.
"Гендерные консультанты не имеют специального положения, которое регулирует критерии назначения и увольнение на должность, обязанности и полномочия, требования к подготовке. Должности гендерных консультантов преимущественно внештатные - а это усложняет их эффективность", - объясняют активисты.
