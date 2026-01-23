Украинки боятся идти на службу в ВСУ из-за домогательств

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские общественные организации заявляют в социальных сетях, что сексуальные домогательства в рядах ВСУ "становятся барьером" для службы украинских женщин в армии, выяснило РИА Новости.

"Отсутствие действенного механизма, с которым можно себя чувствовать защищенной, - один из барьеров для женщин, размышляющих поступление на военную службу", - говорится в публикации одного из общественных движений.

Автор подчеркивает, что "механизм защиты" нужен всем украинцам в ВСУ , поскольку мужчины также не застрахованы от сексуального насилия со стороны сослуживцев.

Весной 2024 года минобороны Украины заявило об активизации усилий по "внедрению гендерного равенства" среди украинских военнослужащих. Тогда планировалось организовать обучение для 200 гендерных советников. Однако общественники ставят под сомнение их эффективность.