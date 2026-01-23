Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал ответственным за отключения света руководство Украины - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:04 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/ukraina-2069732717.html
Эксперт назвал ответственным за отключения света руководство Украины
Эксперт назвал ответственным за отключения света руководство Украины - РИА Новости, 23.01.2026
Эксперт назвал ответственным за отключения света руководство Украины
Киевский режим провоцирует перебои с электричеством в городах Украины, перенаправляя электроэнергию с гражданских секторов на военные после ударов по... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T02:04:00+03:00
2026-01-23T02:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
алексей леонков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068967407_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_ef34e72828182eacc42bfeef212df41b.jpg
https://ria.ru/20260123/ukraina-2069725283.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068967407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0473f0f237fdac75cdfc57cd999c00e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, алексей леонков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Алексей Леонков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Эксперт назвал ответственным за отключения света руководство Украины

РИА Новости: Леонков заявил, что перебои с электричеством провоцируют власти

© REUTERS / Vladyslav SodelКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Киевский режим провоцирует перебои с электричеством в городах Украины, перенаправляя электроэнергию с гражданских секторов на военные после ударов по энергоинфраструктуре, обеспечивающей работу ВСУ, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, перед российскими военными может стоять задача нарушить энергоснабжение объектов, которые обеспечивают боеспособность ВСУ. Ранее Минобороны РФ сообщало о поражении объектов энергетической инфраструктуры, обеспечивающих работу военно-промышленного комплекса Украины.
Обстановка в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
МВД Украины призвало граждан подготовиться к возможному отъезду
00:39
"То есть разрушается мощная энергоструктура, которая способствует логистическим цепочкам, которая запитывает все производственные ремонтные мощности, которые обеспечивают боеспособность украинской армии. Именно по ним и бьется. А то, что происходит в городах Украины — это тот эффект, что руководство Украины переключает с гражданских секторов на военку. Поэтому обесточены гражданские секторы", - сказал Леонков.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевАлексей ЛеонковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала