Эксперт назвал ответственным за отключения света руководство Украины

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Киевский режим провоцирует перебои с электричеством в городах Украины, перенаправляя электроэнергию с гражданских секторов на военные после ударов по энергоинфраструктуре, обеспечивающей работу ВСУ, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.