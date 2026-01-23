Эксперт назвал ответственным за отключения света руководство Украины

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Киевский режим провоцирует перебои с электричеством в городах Украины, перенаправляя электроэнергию с гражданских секторов на военные после ударов по энергоинфраструктуре, обеспечивающей работу ВСУ, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, перед российскими военными может стоять задача нарушить энергоснабжение объектов, которые обеспечивают боеспособность ВСУ. Ранее Минобороны РФ сообщало о поражении объектов энергетической инфраструктуры, обеспечивающих работу военно-промышленного комплекса Украины.
"То есть разрушается мощная энергоструктура, которая способствует логистическим цепочкам, которая запитывает все производственные ремонтные мощности, которые обеспечивают боеспособность украинской армии. Именно по ним и бьется. А то, что происходит в городах Украины — это тот эффект, что руководство Украины переключает с гражданских секторов на военку. Поэтому обесточены гражданские секторы", - сказал Леонков.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
