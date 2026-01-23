https://ria.ru/20260123/ukraina-2069726511.html
Сторонам соглашения по Украине предстоит пойти на уступки, заявил Трамп
Всем сторонам соглашения по Украине предстоит пойти на уступки, считает президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 23.01.2026
Сторонам соглашения по Украине предстоит пойти на уступки, заявил Трамп
Трамп: в соглашении по Украине всем сторонам предстоит пойти на уступки