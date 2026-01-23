Рейтинг@Mail.ru
00:59 23.01.2026
Сторонам соглашения по Украине предстоит пойти на уступки, заявил Трамп
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Сторонам соглашения по Украине предстоит пойти на уступки, заявил Трамп

Трамп: в соглашении по Украине всем сторонам предстоит пойти на уступки

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Всем сторонам соглашения по Украине предстоит пойти на уступки, считает президент США Дональд Трамп.
"Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос об уступках в рамках урегулирования конфликта.
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп назвал урегулирование на Украине самым трудным
Вчера, 13:18
 
