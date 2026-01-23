МВД Украины призвало граждан подготовиться к возможному отъезду

Обстановка в Киеве во время отключения электроэнергии

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. МВД Украины из-за энергетического кризиса призывает граждан подготовиться к возможному отъезду, пишет издание " МВД Украины из-за энергетического кризиса призывает граждан подготовиться к возможному отъезду, пишет издание " Страна.ua " со ссылкой на ведомство.

"МВД в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике советует украинцам сделать дома запас воды, продуктов и медикаментов на три-пять суток, а также подготовиться к возможному отъезду", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

При этом украинцам советуют собрать чемодан первой необходимости с документами, теплыми вещами, аптечкой, средствами обогрева, личной гигиеной и наличными средствами.

В октябре прошлого года в стране начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого на минувшей неделе там ввели режим ЧС.

Без электричества из-за длительных аварийных отключений на протяжении многих дней, в частности, остаются жители Киева . Мэр Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК , жители столицы получают свет в течение трех часов и около десяти проводят без него.