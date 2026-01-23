Рейтинг@Mail.ru
00:39 23.01.2026 (обновлено: 10:46 23.01.2026)
МВД Украины призвало граждан подготовиться к возможному отъезду
МВД Украины из-за энергетического кризиса призывает граждан подготовиться к возможному отъезду, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на ведомство. РИА Новости, 23.01.2026
Обстановка в Киеве во время отключения электроэнергии
Обстановка в Киеве во время отключения электроэнергии
© Getty Images / Libkos
Обстановка в Киеве во время отключения электроэнергии
МОСКВА, 23 янв РИА Новости. МВД Украины из-за энергетического кризиса призывает граждан подготовиться к возможному отъезду, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на ведомство.
"МВД в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике советует украинцам сделать дома запас воды, продуктов и медикаментов на три-пять суток, а также подготовиться к возможному отъезду", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Киеве массово закрываются кафе
Вчера, 10:15
При этом украинцам советуют собрать чемодан первой необходимости с документами, теплыми вещами, аптечкой, средствами обогрева, личной гигиеной и наличными средствами.
В октябре прошлого года в стране начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого на минувшей неделе там ввели режим ЧС.
Без электричества из-за длительных аварийных отключений на протяжении многих дней, в частности, остаются жители Киева. Мэр Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, жители столицы получают свет в течение трех часов и около десяти проводят без него.
По данным "Страны.ua", аварийные отключения электричества действуют в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Николаевской, Черновицкой и Одесской областях.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Украинцам в морозы будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки
18 января, 22:58
 
