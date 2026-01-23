https://ria.ru/20260123/ukraina-2069725283.html
МВД Украины призвало граждан подготовиться к возможному отъезду
МВД Украины из-за энергетического кризиса призывает граждан подготовиться к возможному отъезду, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на ведомство. РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв
— РИА Новости.
МВД Украины из-за энергетического кризиса призывает граждан подготовиться к возможному отъезду, пишет издание "Страна.ua
" со ссылкой на ведомство.
"МВД в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике советует украинцам сделать дома запас воды, продуктов и медикаментов на три-пять суток, а также подготовиться к возможному отъезду", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
При этом украинцам советуют собрать чемодан первой необходимости с документами, теплыми вещами, аптечкой, средствами обогрева, личной гигиеной и наличными средствами.
В октябре прошлого года в стране начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого на минувшей неделе там ввели режим ЧС.
Без электричества из-за длительных аварийных отключений на протяжении многих дней, в частности, остаются жители Киева
. Мэр Виталий Кличко
называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК
, жители столицы получают свет в течение трех часов и около десяти проводят без него.
По данным "Страны.ua", аварийные отключения электричества действуют в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Николаевской, Черновицкой и Одесской областях.