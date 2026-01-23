На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль пожаловался, что четверг, 22 января, стал самым тяжелым после блэкаута в ноябре 2022 года днем для энергосистемы Украины.

"Сегодня (четверг - ред.) на Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. Из-за совокупности факторов", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.