На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута - РИА Новости, 23.01.2026
00:11 23.01.2026
На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута
На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута
На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль пожаловался, что четверг, 22 января, стал самым тяжелым после блэкаута в ноябре 2022 года днем для энергосистемы Украины.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки. Киевский мэр Виталий Кличко, в свою очередь, заявил о начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. В энергохолдинге ДТЭК сообщали, что более 170 тысяч семей в городе остаются без электроснабжения.
Киев во время отключения электричества
На Украине ввели аварийные отключения света еще в шести областях
Вчера, 11:32
"Сегодня (четверг - ред.) на Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. Из-за совокупности факторов", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
В Киеве третий день нет света, пишут СМИ
15 января, 19:14
 
