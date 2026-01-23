Весь мир гадает, насколько серьезно Дональд Трамп настроен на изменение государственной принадлежности Гренландии, но затеянное им переключение мировой повестки внезапно и резко изменило расклад внутри Украины. Основным проявлением геополитических сдвигов стали проблемы с поиском финансирования, а частным эхом этих процессов прозвучало заявление министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, который сообщил, что Украина давно и очень сильно хочет продать хотя бы 25 процентов "Энергоатома" — монополиста и крупнейшей генерирующей компании страны. Как выяснилось, Киев кулуарно обращался с этим предложением к европейским компаниям, работающим в сфере атомной энергетики, но все они категорически отказались.

В Киеве по этому поводу грустят, так как деньги стремительно заканчиваются — в отличие от коррупционного скандала вокруг местной энергетики. Местные СМИ добавляют мрачных тонов в общую картину. На днях они сообщили, что при странных обстоятельствах погиб бывший исполняющий обязанности главы государственной компании "Укрэнерго" Алексей Брехт. Он возглавлял оскандалившееся ведомство до лета 2025 года, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало публикацию материалов по так называемому делу Миндича — доверенного лица Зеленского, активно и крупно воровавшего из украинской энергетики и денег, выделяемых ЕС на ее восстановление. Пару дней назад бывший глава компании зачем-то выехал на одну из подстанций, где внезапно получил удар током, от которого скончался на месте.

Зачем руководителю высшего уровня понадобилось лезть в трансформатор под напряжением — вопрос открытый.

Данный случай упомянут без малейшего людоедского злорадства, кое совершенно несвойственно русскому человеку, — это всего лишь одно из звеньев (скорее всего, не последних) в длинной цепи украинского энергетического воровства, с чем и связан испуганный отказ атомщиков ЕС становиться совладельцами Хмельницкой, Ровенской или Южно-Украинской АЭС.

Справочно напомним, что на момент начала СВО под управлением "Энергоатома" — на тот момент еще государственной компании — также находилась Запорожская АЭС. Сегодня из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ все шесть ее энергоблоков находятся в холодном останове, а 40 миллиардов киловатт-часов, которые она могла бы производить, выведены за скобки на неопределенный срок.

На начало 2026 года "Энергоатом" эксплуатирует на трех оставшихся станциях девять энергоблоков совокупной установленной мощностью 7,6 гигаватта, что в пересчете на конечную продукцию составляет около 50 миллиардов киловатт-часов. Буквально неделю назад министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, сменивший на этом посту по уши замазанного в коррупционном скандале Германа Галущенко, заявил, что в результате российских атак на Украине не осталось ни одной неповрежденной тепловой электростанции. Памятуя аналогичные убаюкивающие сказки годичной давности, когда Киев жаловался на критические повреждения энергосистемы, а потом шустро восстанавливал экспорт за рубеж, относиться к подобным утверждениям нужно с достаточной долей скепсиса. Однако, учитывая огромное количество материалов о тотальных отключениях света и тепла в крупных городах, можно допустить, что ситуация и вправду аховая.

И вот тут оставшиеся в строю АЭС, еще до войны обеспечивавшие порядка 56 процентов генерации, становятся даже не объектами национальной важности, а фактором сохранения государства в принципе. При этом — парадокс — европейцы шарахаются от такого заманчивого актива, как от чумы.

Скорее всего, дело в том, что европейцы, давно, активно и глубоко работающие внутри Украины, прекрасно осведомлены о реальной ситуации вокруг "Энергоатома".

В конце 2023 года по прямому приказу Вашингтона была проведена приватизация компании, где годовой оборот от продажи электричества на тот момент составлял 4,7 миллиарда долларов. Киев успокаивал своих граждан, что изменение формы собственности — сугубо декоративное и все акции так и остались в руках государства. При этом США не только ввели в наблюдательный совет своих людей, но и заставили "Энергоатом" подписать соглашение о строительстве на базе Хмельницкой АЭС кластера из малых модульных реакторов. В рамках этого с ранее недоступных для внешнего воздействия счетов в пользу американского Westinghouse перекачали неизвестное количество денег. По состоянию на начало 2026-го все строительные работы на ХАЭС ограничились символической заливкой одного куба бетона.

Со временем под предлогом войны группа доверенных лиц Зеленского вошла во вкус и перестала стесняться. НАБУ озвучило схемы, где через цепь фирм-прокладок выкупались старые долги "Энергоатома". По отмашке с Банковой они гасились либо переводами со счетов атомного монополиста, либо посредством государственного бюджета, но фактически деньги утекали в руки нужным людям.

Уже в текущем январе "Энергоатом" продал в виде опционов неким посредникам обязательства по поставке электроэнергии на месяц вперед. В рамках сделки мегаватт-час стоил 7500 гривен (13 200 рублей). Посредники выдержали трехдневную паузу и перепродали эти же опционы "Укрэнерго" уже по 10 500 гривен (18 400 рублей), положив в карман около полутора миллиардов гривен (2,1 миллиарда рублей). Тонкость в том, что грядущее повышение стоимости электроэнергии обсуждалось за несколько дней до этого на закрытом совещании у Зеленского. Об этом знал ограниченный круг лиц, и в рамках заботы о гражданах и наполнения бюджета логично было бы придержать еще не выработанные мегаватты, но они тем не менее были проданы неким спекулянтам.

Последний скандал разразился буквально два дня назад, как раз после объявления о продаже доли атомного монополиста. Киев объяснил это отсутствием денег на счетах компании, подо что тут же ловко подвел новое повышение цен для замерзающих потребителей. На это председатель союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко обвинил власть в сдирании последней шкуры с населения, ведь "Энергоатом" продает электричество с наценкой в 900 процентов, хотя на счетах лежит не менее полутора миллиардов долларов, выделенных Евросоюзом на восстановление местного электрохозяйства.