Уиткофф не приехал в посольство США после встречи в Кремле
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле не приехал в американское посольство, как это было в... РИА Новости, 23.01.2026
Кортеж Уиткоффа покинул Кремль.
