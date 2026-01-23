Рейтинг@Mail.ru
23.01.2026
04:09 23.01.2026
Уиткофф не приехал в посольство США после встречи в Кремле
Уиткофф не приехал в посольство США после встречи в Кремле
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле не приехал в американское посольство, как это было в...
в мире
сша
стив уиткофф
владимир путин
мирный план сша по украине
сша
2026
Новости
Кортеж Уиткоффа покинул Кремль.
в мире, сша, стив уиткофф, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Уиткофф не приехал в посольство США после встречи в Кремле

Уиткофф не приехал в посольство США после встречи с Путиным в Кремле

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле не приехал в американское посольство, как это было в декабре, прождавшие его несколько часов журналисты уезжают от дипмиссии, передает корреспондент РИА Новости.
В декабре 2025 года Уиткофф сразу после встречи с Путиным в Кремле приехал в дипмиссию своей страны и пробыл там 30 минут, после чего уехал в аэропорт.
В этот раз спецпосланник президента США не приехал в посольство, а сразу направился в аэропорт. Несколько съемочных групп российских телеканалов уехали от дипмиссии спустя несколько часов ожидания.
Стивен Уиткофф, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Дмитриев прокомментировал переговоры с делегацией США в Кремле
В миреСШАСтив УиткоффВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
