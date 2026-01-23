Российские ученые придумали, как спасти лунную базу от перегрева

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Специалисты МАИ и ФМБА предложили использовать лунный реголит в качестве теплоносителя для системы охлаждения лунной базы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МАИ.

"В Московском авиационном институте предложено принципиально новое решение для обеспечения теплового режима для будущей лунной базы. Проект основан на использовании местного ресурса — лунного грунта (реголита) и воды — и позволит преодолеть важную проблему: сброс тепла, накапливаемого на базе в течение долгого и чрезвычайно жаркого двухнедельного лунного дня", - говорится в сообщении.

России. Отмечается, что в разработке также участвуют специалисты Федерального медико-биологического агентства ( ФМБА

Как пояснил автор проекта и.о. заведующего кафедрой 614 "Экология, системы жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности" Александр Белявский , сутки на Луне длятся 28 земных дней, и за две недели светлого времени поверхность может нагреться до температуры более 120 градусов. Обычные технологии в таком случае, по его словам, для отведения тепла не годятся.

"Поэтому мной был разработан и предложен наиболее эффективный и экономичный на сегодняшний день способ. Он заключается в использовании в качестве теплового аккумулятора реголита, пропитанного водой", - сказал Белявский.

Реголит, покрывающий Луну, состоит из базальтов и анортозитов, минеральных и стекловидных частиц, а также очень мелких и острых частиц космической пыли. Этот материал представляет опасность для оборудования и скафандров, частицы способны проникать даже через уплотнители в скафандры космонавтов и механизмы, приводя к их быстрому засорению и износу.

Предложенное решение позволит избежать такого опасного контакта. Принцип его действия разработчики сравнили с гигантским термосом под поверхностью Луны.

"В течение дня избыточное тепло от систем лунной базы по трубкам с теплоносителем передаётся в зарытый в грунт резервуар. Энергия запасается за счёт фазового перехода воды (таяния льда). Ночью, когда температура поверхности резко падает, процесс идёт в обратную сторону: лёд снова замерзает, отдавая накопленное тепло, которое сбрасывается в космос через радиаторы", - рассказали в вузе.

Согласно проведённым расчётам, для базы минимальной конфигурации, которой могли бы разместиться трое космонавтов, потребуется тепловой аккумулятор объёмом около 20 кубических метров.

"В странах, участвующих в космической гонке по освоению Луны, думают о том, как успеть занять наиболее удобные места на лунных полюсах. Но ведь со временем придётся осваивать всю поверхность. И для этого понадобятся подобные решения. Аналогов нашему подходу на сегодняшний день нет", - добавил Белявский.