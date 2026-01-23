Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые придумали, как спасти лунную базу от перегрева - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
04:01 23.01.2026 (обновлено: 11:11 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/uchenye-2069739338.html
Российские ученые придумали, как спасти лунную базу от перегрева
Российские ученые придумали, как спасти лунную базу от перегрева - РИА Новости, 23.01.2026
Российские ученые придумали, как спасти лунную базу от перегрева
Специалисты МАИ и ФМБА предложили использовать лунный реголит в качестве теплоносителя для системы охлаждения лунной базы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T04:01:00+03:00
2026-01-23T11:11:00+03:00
наука
луна
россия
москва
александр белявский
московский авиационный институт
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829952497_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8fc0af9a5b1dc8d90124369f83254deb.jpg
https://ria.ru/20250616/radiatsiya-2023032273.html
https://ria.ru/20251216/roskosmos-2062358164.html
https://ria.ru/20251220/luna-2063467823.html
луна
россия
москва
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829952497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a817377905ee7b985b3b55ddb815242a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, россия, москва, александр белявский, московский авиационный институт, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), космос, наука
Наука, Луна, Россия, Москва, Александр Белявский, Московский авиационный институт, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Космос, Наука
Российские ученые придумали, как спасти лунную базу от перегрева

РИА Новости: для охлаждения лунной базы предложили использовать реголит

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Специалисты МАИ и ФМБА предложили использовать лунный реголит в качестве теплоносителя для системы охлаждения лунной базы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МАИ.
Московском авиационном институте предложено принципиально новое решение для обеспечения теплового режима для будущей лунной базы. Проект основан на использовании местного ресурса — лунного грунта (реголита) и воды — и позволит преодолеть важную проблему: сброс тепла, накапливаемого на базе в течение долгого и чрезвычайно жаркого двухнедельного лунного дня", - говорится в сообщении.
Луна - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Ученые ДВФУ нашли способ защиты лунных баз от космической радиации
16 июня 2025, 03:19
Отмечается, что в разработке также участвуют специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.
Как пояснил автор проекта и.о. заведующего кафедрой 614 "Экология, системы жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности" Александр Белявский, сутки на Луне длятся 28 земных дней, и за две недели светлого времени поверхность может нагреться до температуры более 120 градусов. Обычные технологии в таком случае, по его словам, для отведения тепла не годятся.
"Поэтому мной был разработан и предложен наиболее эффективный и экономичный на сегодняшний день способ. Он заключается в использовании в качестве теплового аккумулятора реголита, пропитанного водой", - сказал Белявский.
Реголит, покрывающий Луну, состоит из базальтов и анортозитов, минеральных и стекловидных частиц, а также очень мелких и острых частиц космической пыли. Этот материал представляет опасность для оборудования и скафандров, частицы способны проникать даже через уплотнители в скафандры космонавтов и механизмы, приводя к их быстрому засорению и износу.
Луноход. Павильон Космос на Выставке достижений народного хозяйства СССР - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Роскосмос" рассказал о выборе зоны на Луне для изучения
16 декабря 2025, 12:59
Предложенное решение позволит избежать такого опасного контакта. Принцип его действия разработчики сравнили с гигантским термосом под поверхностью Луны.
"В течение дня избыточное тепло от систем лунной базы по трубкам с теплоносителем передаётся в зарытый в грунт резервуар. Энергия запасается за счёт фазового перехода воды (таяния льда). Ночью, когда температура поверхности резко падает, процесс идёт в обратную сторону: лёд снова замерзает, отдавая накопленное тепло, которое сбрасывается в космос через радиаторы", - рассказали в вузе.
Согласно проведённым расчётам, для базы минимальной конфигурации, которой могли бы разместиться трое космонавтов, потребуется тепловой аккумулятор объёмом около 20 кубических метров.
"В странах, участвующих в космической гонке по освоению Луны, думают о том, как успеть занять наиболее удобные места на лунных полюсах. Но ведь со временем придётся осваивать всю поверхность. И для этого понадобятся подобные решения. Аналогов нашему подходу на сегодняшний день нет", - добавил Белявский.
ФМБА сейчас строит в Москве полноразмерный наземный прототип лунного модуля для комплексных испытаний. Он будет установлен ангаре, наполненном аналогом реголита. Эксперимент позволит на практике отработать системы теплового режима будущей лунной базы, а также других систем жизнеобеспечения.
Луна - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Эксперт из Китая рассказал о задачах будущих станций на Луне
20 декабря 2025, 07:03
 
НаукаЛунаРоссияМоскваАлександр БелявскийМосковский авиационный институтФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)КосмосНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала