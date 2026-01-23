Рейтинг@Mail.ru
В Твери фигуранта дела о взятке при строительстве манежа осудили на 11 лет - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/tver-2069903506.html
В Твери фигуранта дела о взятке при строительстве манежа осудили на 11 лет
В Твери фигуранта дела о взятке при строительстве манежа осудили на 11 лет - РИА Новости, 23.01.2026
В Твери фигуранта дела о взятке при строительстве манежа осудили на 11 лет
Фигурант дела о взяточничестве в особо крупном размере при строительстве футбольного манежа в Твери осужден на 11 лет, сообщили в ГВСУ СК России. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:05:00+03:00
2026-01-23T16:05:00+03:00
происшествия
россия
тверь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069345622_0:26:3204:1828_1920x0_80_0_0_35a40c99abc5f71930c2846769b224ab.jpg
https://ria.ru/20260123/krasnojarsk-2069885941.html
https://ria.ru/20260123/mat-2069891003.html
россия
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069345622_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_87db741e959ddacf2b936474e2bc56ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тверь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тверь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Твери фигуранта дела о взятке при строительстве манежа осудили на 11 лет

Фигурант дела о взятке на постройке футбольного манежа в Твери осужден на 11 лет

© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Фигурант дела о взяточничестве в особо крупном размере при строительстве футбольного манежа в Твери осужден на 11 лет, сообщили в ГВСУ СК России.
Следствием и судом установлено, что в 2021 году в ходе реализации национального проекта "Демография" между государственным заказчиком и казенным учреждением "Тверьоблстройзаказчик" заключен контракт на строительство футбольного манежа в Твери на общую сумму свыше 900 миллионов рублей.
Подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Отец пропавшего в Красноярске подростка рассказал о найденной с ним девушке
Вчера, 14:51
"Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего должностного лица строительной компании Дмитрия Шаменкова. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
Обязанности по заключению контракта возлагались на Шаменкова и бывшего начальника филиала строительного управления по Московскому военному округу компании "Военно-строительная компания" Матвея Иванова. По версии следствия, в 2022 году Иванов передал Шаменкову от сотрудников коммерческих организаций взятку в особо крупном размере за оказание содействия в заключении контрактов субподряда, а также общее покровительство при их реализации. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. В отношении представителей коммерческих организаций по факту дачи взятки расследуется уголовное дело.
"Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Шаменкова наложен арест. Приговором суда Шаменкову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере, кратном сумме взятки", - отметили в СК.
Ранее суд назначил Иванову 4,5 года колонии строгого режима.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Под Курганом мать сломала ногу, спасая пятерых детей из горящего дома
Вчера, 15:15
 
ПроисшествияРоссияТверьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала