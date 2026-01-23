В Твери фигуранта дела о взятке при строительстве манежа осудили на 11 лет

Обязанности по заключению контракта возлагались на Шаменкова и бывшего начальника филиала строительного управления по Московскому военному округу компании "Военно-строительная компания" Матвея Иванова. По версии следствия, в 2022 году Иванов передал Шаменкову от сотрудников коммерческих организаций взятку в особо крупном размере за оказание содействия в заключении контрактов субподряда, а также общее покровительство при их реализации. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. В отношении представителей коммерческих организаций по факту дачи взятки расследуется уголовное дело.