https://ria.ru/20260123/tver-2069903506.html
В Твери фигуранта дела о взятке при строительстве манежа осудили на 11 лет
В Твери фигуранта дела о взятке при строительстве манежа осудили на 11 лет - РИА Новости, 23.01.2026
В Твери фигуранта дела о взятке при строительстве манежа осудили на 11 лет
Фигурант дела о взяточничестве в особо крупном размере при строительстве футбольного манежа в Твери осужден на 11 лет, сообщили в ГВСУ СК России. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:05:00+03:00
2026-01-23T16:05:00+03:00
2026-01-23T16:05:00+03:00
происшествия
россия
тверь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069345622_0:26:3204:1828_1920x0_80_0_0_35a40c99abc5f71930c2846769b224ab.jpg
https://ria.ru/20260123/krasnojarsk-2069885941.html
https://ria.ru/20260123/mat-2069891003.html
россия
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069345622_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_87db741e959ddacf2b936474e2bc56ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тверь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тверь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Твери фигуранта дела о взятке при строительстве манежа осудили на 11 лет
Фигурант дела о взятке на постройке футбольного манежа в Твери осужден на 11 лет
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Фигурант дела о взяточничестве в особо крупном размере при строительстве футбольного манежа в Твери осужден на 11 лет, сообщили
в ГВСУ СК России.
Следствием и судом установлено, что в 2021 году в ходе реализации национального проекта "Демография" между государственным заказчиком и казенным учреждением "Тверьоблстройзаказчик" заключен контракт на строительство футбольного манежа в Твери
на общую сумму свыше 900 миллионов рублей.
"Доказательства, собранные военными следственными органами СК России
, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего должностного лица строительной компании Дмитрия Шаменкова. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
Обязанности по заключению контракта возлагались на Шаменкова и бывшего начальника филиала строительного управления по Московскому военному округу компании "Военно-строительная компания" Матвея Иванова. По версии следствия, в 2022 году Иванов передал Шаменкову от сотрудников коммерческих организаций взятку в особо крупном размере за оказание содействия в заключении контрактов субподряда, а также общее покровительство при их реализации. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. В отношении представителей коммерческих организаций по факту дачи взятки расследуется уголовное дело.
"Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Шаменкова наложен арест. Приговором суда Шаменкову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере, кратном сумме взятки", - отметили в СК.
Ранее суд назначил Иванову 4,5 года колонии строгого режима.