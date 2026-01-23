Рейтинг@Mail.ru
Туск напомнил США, на что должно опираться их лидерство
18:07 23.01.2026
Туск напомнил США, на что должно опираться их лидерство
Туск напомнил США, на что должно опираться их лидерство
Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил США, что их лидерство по обе стороны Атлантики должно опираться на доверие, а не принуждение. РИА Новости, 23.01.2026
в мире, сша, польша, брюссель, дональд туск, евросоюз
В мире, США, Польша, Брюссель, Дональд Туск, Евросоюз
Туск напомнил США, на что должно опираться их лидерство

Туск заявил США, что их лидерство должно опираться на доверие, а не принуждение

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил США, что их лидерство по обе стороны Атлантики должно опираться на доверие, а не принуждение.
"Американское лидерство в трансатлантическом сообществе основывалось на взаимном доверии, общих ценностях и интересах, а не на доминировании и принуждении. Именно поэтому оно было принято всеми нами. Давайте не будем его терять, дорогие друзья. Для меня это главный посыл вчерашней встречи ЕС", - написал глава польского правительства в социальной сети Х.
Лидеры ЕС накануне вечером собрались в Брюсселе на фоне кризиса в отношениях с США и угроз Гренландии. Они провели несколько часов в комнате без телефонов, где обсуждали текущие проблемы, сообщило издание Euractiv со ссылкой на источники.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Опрос показал отношение поляков к правительству Туска
В миреСШАПольшаБрюссельДональд ТускЕвросоюз
 
 
