https://ria.ru/20260123/tusk-2069950572.html
Туск напомнил США, на что должно опираться их лидерство
Туск напомнил США, на что должно опираться их лидерство - РИА Новости, 23.01.2026
Туск напомнил США, на что должно опираться их лидерство
Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил США, что их лидерство по обе стороны Атлантики должно опираться на доверие, а не принуждение. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T18:07:00+03:00
2026-01-23T18:07:00+03:00
2026-01-23T18:07:00+03:00
в мире
сша
польша
брюссель
дональд туск
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050869897_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_75cd06f186c3808397b487c70e0b3867.jpg
https://ria.ru/20260123/polsha-2069910854.html
сша
польша
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050869897_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_d94df65e09daf2a00b3e5157a61cec61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, брюссель, дональд туск, евросоюз
В мире, США, Польша, Брюссель, Дональд Туск, Евросоюз
Туск напомнил США, на что должно опираться их лидерство
Туск заявил США, что их лидерство должно опираться на доверие, а не принуждение