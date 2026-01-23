МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за укусов медуз во время отдыха в экзотических странах, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей рынка.

Ранее в пятницу Telegram-канал Shot написал, что российские туристы получили серьезные ожоги из-за нашествия медуз во время дайвинга на Мальдивах . По их информации, ожоги у одной из пострадавших прошли за несколько дней, но их следы держались около месяца. Кроме того, в январе посольство РФ на Маврикии публиковало предупреждения об аномальном количестве медуз на юго-востоке и востоке острова.

"С нашими туристами подобных инцидентов не происходило ни на Маврикии, ни на Мальдивах, в том числе во время дайвинга. Погружения, как правило, осуществляются исключительно в сопровождении инструктора. Инструкторы, работающие на Мальдивах, хорошо знают особенности местности и не проводят погружения в зонах с потенциальной опасностью", - рассказал руководитель туроператора "Пантеон" Анатолий Гаркушин.

Он подчеркнул, что дайв-центры, с которыми сотрудничает оператор, сертифицированы и регулярно проверяются, а вопросам безопасности уделяется первостепенное внимание.

Гендиректор туроператора "Сатмаркет" Ирина Сетун напомнила, что при большом скоплении медуз в воде купание не рекомендуется. "Ожог может представлять опасность. Если речь идет о дайвинге и отказаться от мероприятия невозможно, следует использовать защитный гидрокостюм", - указала она.

При этом, по ее словам, появление медуз на Мальдивах является редким явлением, в том числе по этой причине данное направление пользуется высокой популярностью у наших туристов.