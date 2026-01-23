Рейтинг@Mail.ru
Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за укусов медуз - РИА Новости, 23.01.2026
15:53 23.01.2026
Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за укусов медуз
2026-01-23T15:53:00+03:00
2026-01-23T15:53:00+03:00
мальдивы
маврикий
россия
российский союз туриндустрии (рст)
общество
мальдивы
маврикий
россия
мальдивы, маврикий, россия, российский союз туриндустрии (рст), общество
Мальдивы, Маврикий, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), Общество
Туроператоры РФ не получали жалоб от туристов из-за укусов медуз на Мальдивах

Медуза
Медуза
Медуза. Архивное фото
Медуза. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за укусов медуз во время отдыха в экзотических странах, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей рынка.
Ранее в пятницу Telegram-канал Shot написал, что российские туристы получили серьезные ожоги из-за нашествия медуз во время дайвинга на Мальдивах. По их информации, ожоги у одной из пострадавших прошли за несколько дней, но их следы держались около месяца. Кроме того, в январе посольство РФ на Маврикии публиковало предупреждения об аномальном количестве медуз на юго-востоке и востоке острова.
Медуза Аurelia aurita
Калининградские ученые предложили лечить ожоги коллагеном ушастой медузы
9 декабря 2025, 09:05
9 декабря 2025, 09:05
"С нашими туристами подобных инцидентов не происходило ни на Маврикии, ни на Мальдивах, в том числе во время дайвинга. Погружения, как правило, осуществляются исключительно в сопровождении инструктора. Инструкторы, работающие на Мальдивах, хорошо знают особенности местности и не проводят погружения в зонах с потенциальной опасностью", - рассказал руководитель туроператора "Пантеон" Анатолий Гаркушин.
Он подчеркнул, что дайв-центры, с которыми сотрудничает оператор, сертифицированы и регулярно проверяются, а вопросам безопасности уделяется первостепенное внимание.
Гендиректор туроператора "Сатмаркет" Ирина Сетун напомнила, что при большом скоплении медуз в воде купание не рекомендуется. "Ожог может представлять опасность. Если речь идет о дайвинге и отказаться от мероприятия невозможно, следует использовать защитный гидрокостюм", - указала она.
При этом, по ее словам, появление медуз на Мальдивах является редким явлением, в том числе по этой причине данное направление пользуется высокой популярностью у наших туристов.
"С туристами от туроператора "Спектрум" таких случаев не выявлено. Обращений не поступало", - также заявили в туроператоре.
Пляж в Таиланде
Эксперты рассказали, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде
2 января, 17:11
2 января, 17:11
 
МальдивыМаврикийРоссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Общество
 
 
