Глава ЦРУ совершил тайный визит в Польшу, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
17:35 23.01.2026 (обновлено: 20:09 23.01.2026)
Глава ЦРУ совершил тайный визит в Польшу, сообщили СМИ
Глава ЦРУ совершил тайный визит в Польшу, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
Глава ЦРУ совершил тайный визит в Польшу, сообщили СМИ
Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.01.2026
США, В мире, Польша, Владислав Косиняк-Камыш , Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Варшава
Глава ЦРУ совершил тайный визит в Польшу, сообщили СМИ

RMF FM: глава ЦРУ совершил тайный визит в Польшу

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.
"Глава ЦРУ совершил секретный визит в Польшу", - отмечает радиостанция.
По ее данным, в последние дни он встречался с заместителем премьер-министра и министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем и министром и координатором спецслужб Томашем Симоняком. Тема переговоров остается засекреченной.
Позже визит в Варшаву директора ЦРУ подтвердил Семоняк.
"В последние дни мы встречались в Варшаве с директором ЦРУ. Мы обсудили вопросы безопасности в Европе и мире и подчеркнули очень хорошее союзническое сотрудничество между польскими и американскими специальными службами", - написал Семоняк на платформе Х.
Он также подтвердил информацию о том, что Рэтклифф провел беседу с Косиняком-Камышем.
