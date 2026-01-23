https://ria.ru/20260123/tsru-2069937557.html
Глава ЦРУ совершил тайный визит в Польшу, сообщили СМИ
Глава ЦРУ совершил тайный визит в Польшу, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
Глава ЦРУ совершил тайный визит в Польшу, сообщили СМИ
Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.01.2026
Глава ЦРУ совершил тайный визит в Польшу, сообщили СМИ
RMF FM: глава ЦРУ совершил тайный визит в Польшу