Синоптик предупредил о новых осадках на Камчатке в выходные - РИА Новости, 23.01.2026
18:11 23.01.2026 (обновлено: 18:22 23.01.2026)
Синоптик предупредил о новых осадках на Камчатке в выходные
Очередной циклон с Тихого океана принесёт новые осадки на Камчатку в выходные, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Очередной циклон с Тихого океана принесёт новые осадки на Камчатку в выходные, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
«
"На Камчатку выходит очередной циклон с Тихого океана, то есть – это опять сильные ветры. Он очень быстро проходит через Камчатку и выходит на акваторию охотского моря. 24 и 26 в Камчатском крае осадки – снег, мокрый снег, дождь. 25 января - сильный снег, метель, гололедица, ветер. 25-26 января - ветер до 30 метров в секунду", - сказала Макарова.
Она напомнила, что недавние снегопады на полуострове были названы сильнейшими за 21 век.
В понедельник начальник камчатского управления по гидрометеорологии Вера Полякова сообщила, что погодные условия на Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года носят экстремальный и крайне редкий характер: они стали уникальными за период около 60 лет. По ее словам, в конце прошлого года в Петропавловске-Камчатском выпали 370 миллиметров осадков, что составляет 316% от месячной нормы, при этом за первые дни января этого года добавились еще 163,6 миллиметра или 149% от нормы.
Служебные автомобили Росгвардии помогают жителям Петропавловска-Камчатского добраться до дома во время приостановки работы пассажирских автобусов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Осадки на Камчатке признаны уникальными за период около 60 лет
19 января, 04:40
 
