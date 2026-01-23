Синоптик предупредил о новых осадках на Камчатке в выходные

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Очередной циклон с Тихого океана принесёт новые осадки на Камчатку в выходные, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она напомнила, что недавние снегопады на полуострове были названы сильнейшими за 21 век.