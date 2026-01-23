https://ria.ru/20260123/tseny-2069724899.html
В России в 2025 году ощутимо подешевел борщевой набор
В России в 2025 году ощутимо подешевел борщевой набор - РИА Новости, 23.01.2026
В России в 2025 году ощутимо подешевел борщевой набор
За прошлый год стоимость борщевого набора в среднем снизилась почти на 20 процентов, подсчитало РИА Новости на основании статистических данных. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T00:36:00+03:00
2026-01-23T00:36:00+03:00
2026-01-23T10:29:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982709878_0:230:3083:1964_1920x0_80_0_0_f079a72891e6f509fe68f483954996bc.jpg
https://ria.ru/20251212/olive-2061591696.html
https://ria.ru/20251201/ikra-2058820555.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982709878_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e6f24b1cd709e871cb121eecbd3e0916.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
В России в 2025 году ощутимо подешевел борщевой набор
РИА Новости: борщевой набор в России за год подешевел на 19 процентов
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. За прошлый год стоимость борщевого набора в среднем снизилась почти на 20 процентов, подсчитало РИА Новости на основании статистических данных.
В 2025-м борщевой набор обходился покупателю в среднем в 205 рублей, тогда как годом ранее — примерно в 253 рубля. Таким образом, он подешевел на 18,9 процента, или на 48 рублей.
Сильнее всего подешевела капуста — на 27,6 процента. В конце года ее средняя цена составляла 34,4 рубля за килограмм. Картошка снизилась в цене на 21,6 процента — до 43,4 рубля.
Далее идет репчатый лук, который подешевел почти на 17 процента и в среднем стоил 42,7 рубля. Цена на свеклу снизилась на 16 процентов, до 40,1 рубля, а на морковь — на 8,9 процента, до 44,4 рубля.