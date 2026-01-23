Рейтинг@Mail.ru
В России в 2025 году ощутимо подешевел борщевой набор
00:36 23.01.2026 (обновлено: 10:29 23.01.2026)
В России в 2025 году ощутимо подешевел борщевой набор
В России в 2025 году ощутимо подешевел борщевой набор - РИА Новости, 23.01.2026
В России в 2025 году ощутимо подешевел борщевой набор
За прошлый год стоимость борщевого набора в среднем снизилась почти на 20 процентов, подсчитало РИА Новости на основании статистических данных.
экономика
россия
https://ria.ru/20251212/olive-2061591696.html
https://ria.ru/20251201/ikra-2058820555.html
россия
2026
Новости
экономика, россия
Экономика, Россия
В России в 2025 году ощутимо подешевел борщевой набор

РИА Новости: борщевой набор в России за год подешевел на 19 процентов

© iStock.com / MarynaVoronovaБорщ
Борщ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© iStock.com / MarynaVoronova
Борщ. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. За прошлый год стоимость борщевого набора в среднем снизилась почти на 20 процентов, подсчитало РИА Новости на основании статистических данных.
В 2025-м борщевой набор обходился покупателю в среднем в 205 рублей, тогда как годом ранее — примерно в 253 рубля. Таким образом, он подешевел на 18,9 процента, или на 48 рублей.
Сильнее всего подешевела капуста — на 27,6 процента. В конце года ее средняя цена составляла 34,4 рубля за килограмм. Картошка снизилась в цене на 21,6 процента — до 43,4 рубля.
Далее идет репчатый лук, который подешевел почти на 17 процента и в среднем стоил 42,7 рубля. Цена на свеклу снизилась на 16 процентов, до 40,1 рубля, а на морковь — на 8,9 процента, до 44,4 рубля.
