В России в 2025 году ощутимо подешевел борщевой набор

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. За прошлый год стоимость борщевого набора в среднем снизилась почти на 20 процентов, подсчитало РИА Новости на основании статистических данных.

В 2025-м борщевой набор обходился покупателю в среднем в 205 рублей, тогда как годом ранее — примерно в 253 рубля. Таким образом, он подешевел на 18,9 процента, или на 48 рублей.

Сильнее всего подешевела капуста — на 27,6 процента. В конце года ее средняя цена составляла 34,4 рубля за килограмм. Картошка снизилась в цене на 21,6 процента — до 43,4 рубля.