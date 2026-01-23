Рейтинг@Mail.ru
ЦБ не получал предложений по обмену заблокированных активов
18:16 23.01.2026
ЦБ не получал предложений по обмену заблокированных активов
ЦБ не получал предложений по обмену заблокированных активов - РИА Новости, 23.01.2026
ЦБ не получал предложений по обмену заблокированных активов
В Банк России не поступали официальные предложения по обмену заблокированных активов, сообщил регулятор. РИА Новости, 23.01.2026
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не получал предложений по обмену заблокированных активов

ЦБ не получал официальных предложений по обмену заблокированных активов

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Банк России не поступали официальные предложения по обмену заблокированных активов, сообщил регулятор.
"К нам не поступали официальные предложения по обмену заблокированных активов", - говорится в Telegram-канале ЦБ в ответ на просьбу прокомментировать позицию регулятора по обмену иностранных ценных бумаг (ИЦБ) через брокеров.
В ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ (№844), предусматривающий возможность обмена замороженными активами: в рамках процедуры иностранцы смогут приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".
Уполномоченная правительством РФ компания "Инвестиционная палата" в 2024 году провела две волны выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг граждан РФ. В ходе них нерезиденты выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на сумму 10,64 миллиарда рублей.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ЦБ намерен взыскать убытки с европейских банков, заблокировавших активы
18 декабря 2025, 14:45
 
Экономика Россия Владимир Путин Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
