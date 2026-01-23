ЦБ не получал предложений по обмену заблокированных активов

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Банк России не поступали официальные предложения по обмену заблокированных активов, сообщил регулятор.
"К нам не поступали официальные предложения по обмену заблокированных активов", - говорится в Telegram-канале ЦБ в ответ на просьбу прокомментировать позицию регулятора по обмену иностранных ценных бумаг (ИЦБ) через брокеров.
В ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ (№844), предусматривающий возможность обмена замороженными активами: в рамках процедуры иностранцы смогут приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".
Уполномоченная правительством РФ компания "Инвестиционная палата" в 2024 году провела две волны выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг граждан РФ. В ходе них нерезиденты выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на сумму 10,64 миллиарда рублей.
