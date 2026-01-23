https://ria.ru/20260123/tsb-2069759707.html
ЦБ отозвал лицензию у "Нового московского банка"
ЦБ отозвал лицензию у "Нового московского банка" - РИА Новости, 23.01.2026
ЦБ отозвал лицензию у "Нового московского банка"
Центробанк отозвал лицензию у коммерческого "Нового московского банка". РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:37:00+03:00
2026-01-23T08:37:00+03:00
2026-01-23T10:34:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
https://ria.ru/20260122/vklad-2069681623.html
https://ria.ru/20260121/tsb-2069313423.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), москва, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Москва, Россия
ЦБ отозвал лицензию у "Нового московского банка"
ЦБ отозвал лицензию у коммерческого "Нового московского банка"
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Центробанк отозвал
лицензию у коммерческого "Нового московского банка".
"Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Новый московский банк" (Общество с ограниченной ответственностью)", — говорится в релизе.
Такое решение регулятор принял из-за неоднократных нарушений банком федерального законодательства и нормативных актов ЦБ
. В последние 12 месяцев регулятор неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.
В Центробанке пояснили, что КБ "НМБ" ООО фактически не занимался кредитованием экономики: его ссудная задолженность, составляющая примерно десять процентов активов, характеризовалась крайне низким качеством.
«
"Специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, банк на протяжении продолжительного времени проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками "технических" компаний", — добавил регулятор.
При этом руководство банка не предпринимало никаких мер для снижения рисков.
По величине активов КБ "НМБ" ООО занимал 258-е место среди российских кредитных организаций.
Регулятор назначил в банк временную администрацию, функции которой будет выполнять Агентство по страхованию вкладов
. Поскольку КБ "НМБ" ООО был участником системы страхования вкладов, деньги клиентам вернут в соответствии с законом. АСВ планирует начать выплаты не позже 6 февраля.