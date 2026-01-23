Рейтинг@Mail.ru
ЦБ отозвал лицензию у "Нового московского банка"
08:37 23.01.2026 (обновлено: 10:34 23.01.2026)
ЦБ отозвал лицензию у "Нового московского банка"
Здание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензию у коммерческого "Нового московского банка".
"Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Новый московский банк" (Общество с ограниченной ответственностью)", — говорится в релизе.
Работа отделения банка - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Некоторые российские банки снизили ставки по вкладам
Вчера, 19:14
Такое решение регулятор принял из-за неоднократных нарушений банком федерального законодательства и нормативных актов ЦБ. В последние 12 месяцев регулятор неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.
В Центробанке пояснили, что КБ "НМБ" ООО фактически не занимался кредитованием экономики: его ссудная задолженность, составляющая примерно десять процентов активов, характеризовалась крайне низким качеством.
«
"Специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, банк на протяжении продолжительного времени проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками "технических" компаний", — добавил регулятор.
При этом руководство банка не предпринимало никаких мер для снижения рисков.
По величине активов КБ "НМБ" ООО занимал 258-е место среди российских кредитных организаций.
Регулятор назначил в банк временную администрацию, функции которой будет выполнять Агентство по страхованию вкладов. Поскольку КБ "НМБ" ООО был участником системы страхования вкладов, деньги клиентам вернут в соответствии с законом. АСВ планирует начать выплаты не позже 6 февраля.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ЦБ освободит банки от проверки использования кредитов до миллиона рублей
21 января, 14:26
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваРоссия
 
 
