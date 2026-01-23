ЦБ отозвал лицензию у "Нового московского банка"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Центробанк Центробанк отозвал лицензию у коммерческого "Нового московского банка".

"Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Новый московский банк" (Общество с ограниченной ответственностью)", — говорится в релизе.

Такое решение регулятор принял из-за неоднократных нарушений банком федерального законодательства и нормативных актов ЦБ . В последние 12 месяцев регулятор неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

В Центробанке пояснили, что КБ "НМБ" ООО фактически не занимался кредитованием экономики: его ссудная задолженность, составляющая примерно десять процентов активов, характеризовалась крайне низким качеством.

« "Специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, банк на протяжении продолжительного времени проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками "технических" компаний", — добавил регулятор.

При этом руководство банка не предпринимало никаких мер для снижения рисков.

По величине активов КБ "НМБ" ООО занимал 258-е место среди российских кредитных организаций.