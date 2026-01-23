https://ria.ru/20260123/tramp-2069995015.html
Канада против системы "Золотой купол" над Гренландией, заявил Трамп
Канада против системы "Золотой купол" над Гренландией, заявил Трамп - РИА Новости, 23.01.2026
Канада против системы "Золотой купол" над Гренландией, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Канада выступила против строительства системы ПРО "Золотой купол" над Гренландией. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T23:26:00+03:00
2026-01-23T23:26:00+03:00
2026-01-23T23:27:00+03:00
канада
гренландия
в мире
сша
дональд трамп
канада
гренландия
сша
канада, гренландия, в мире, сша, дональд трамп
Канада, Гренландия, В мире, США, Дональд Трамп
Канада против системы "Золотой купол" над Гренландией, заявил Трамп
Трамп: Канада против строительства системы "Золотой купол" над Гренландией