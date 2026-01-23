Канада против системы "Золотой купол" над Гренландией, заявил Трамп

Рейтинг@Mail.ru
23:26 23.01.2026
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Канада выступила против строительства системы ПРО "Золотой купол" над Гренландией.
"Канада выступает против строительства "Золотого купола" над Гренландией, хотя "Золотой купол" защитил бы Канаду", - написал он в соцсети Truth Social.
Американский лидер также отметил, что вместо этого Канада предпочла сотрудничество с Китаем, который, по его мнению, "съест их" в течение года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Трамп назвал условие эффективной работы системы ПРО "Золотой купол"
17 января, 19:42
 
КанадаГренландияВ миреСШАДональд Трамп
 
 
