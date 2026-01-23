Рейтинг@Mail.ru
Мелони надеется, что Трамп сможет добиться мира на Украине - РИА Новости, 23.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:47 23.01.2026
Мелони надеется, что Трамп сможет добиться мира на Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что президент США Дональд Трамп сумеет добиться мира на Украине, за что его можно будет выдвинуть на Нобелевскую премию мира.
Мелони надеется, что Трамп сможет добиться мира на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
РИМ, 23 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что президент США Дональд Трамп сумеет добиться мира на Украине, за что его можно будет выдвинуть на Нобелевскую премию.
"Я надеюсь, что мы сможем присудить Нобелевскую премию мира Трампу, и я верю, что он сможет сделать разницу в достижении справедливого и прочного мира в Украине, и тогда мы, наконец, сможем выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира" - заявила Мелони на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Риме.
В пятницу Трамп сообщил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине в большей степени для Европы, чем для самого себя. Он уточнил, что в первую очередь стремится к урегулированию ради прекращения гибели людей.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп сделал громкое заявление из-за Нобелевской премии мира
19 января, 13:07
 
