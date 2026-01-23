https://ria.ru/20260123/tramp-2069992963.html
Мелони надеется, что Трамп сможет добиться мира на Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что президент США Дональд Трамп сумеет добиться мира на Украине, за что его можно будет выдвинуть на... РИА Новости, 23.01.2026
Мелони надеется, что Трамп сможет добиться мира на Украине
Мелони надеется, что Трамп сможет получить Нобелевскую премию за мир на Украине