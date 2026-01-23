Рейтинг@Mail.ru
Трамп показал варианты исполнения триумфальной арки в Вашингтоне - РИА Новости, 23.01.2026
21:00 23.01.2026
Трамп показал варианты исполнения триумфальной арки в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп показал несколько вариантов дизайна будущей триумфальной арки, которую он планирует разместить в Вашингтоне. РИА Новости, 23.01.2026
В мире, Вашингтон (штат), США, Авраам Линкольн, Дональд Трамп

Трамп показал варианты исполнения триумфальной арки в Вашингтоне

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп показал несколько вариантов дизайна будущей триумфальной арки, которую он планирует разместить в Вашингтоне.
На своей странице в соцсети Truth Social американский лидер опубликовал три изображения того, как мог бы выглядеть монумент. На одном из вариантов - однопролетная арка с колоннами и без особых украшений. Другой вариант показывает ту же арку, но с добавлением статуй американских президентов. Третий же вариант показывает арку, богато украшенную золотом и с фигурами, похожими на греческих богинь, на месте президентов.
© Donald J. Trump/Truth SocialПрезидент США Дональд Трамп показал несколько вариантов дизайна будущей триумфальной арки
© Donald J. Trump/Truth Social
Президент США Дональд Трамп показал несколько вариантов дизайна будущей триумфальной арки
На всех вариантах на аттике располагается надпись "Арка Независимости" и украшения в виде орлов. На последнем варианте эти элементы выполнены из золота.
Ранее Трамп обещал, что арка в Вашингтоне превзойдет все другие триумфальные арки в мире, в том числе парижскую.
В октябре 2025 года глава службы протокола Соединенных Штатов Моника Кроули сообщила, что триумфальная арка появится в Вашингтоне по предложению Трампа к 250-летию страны и будет стоять между Арлингтонским кладбищем и мемориалом 16-му президенту США Аврааму Линкольну.
Трамп прокомментировал надвигающийся на США снежный шторм
В миреВашингтон (штат)СШААвраам ЛинкольнДональд Трамп
 
 
