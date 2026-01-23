https://ria.ru/20260123/tramp-2069984135.html
Трамп показал варианты исполнения триумфальной арки в Вашингтоне
Трамп показал варианты исполнения триумфальной арки в Вашингтоне - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп показал варианты исполнения триумфальной арки в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп показал несколько вариантов дизайна будущей триумфальной арки, которую он планирует разместить в Вашингтоне. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T21:00:00+03:00
2026-01-23T21:00:00+03:00
2026-01-23T21:00:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
авраам линкольн
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9b71505bf7886bbf3b808ab121ad750c.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069902213.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c512a28db33513626ac6601c03c3108.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, авраам линкольн, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Авраам Линкольн, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп показал несколько вариантов дизайна будущей триумфальной арки, которую он планирует разместить в Вашингтоне.
На своей странице в соцсети Truth Social американский лидер опубликовал три изображения того, как мог бы выглядеть монумент. На одном из вариантов - однопролетная арка с колоннами и без особых украшений. Другой вариант показывает ту же арку, но с добавлением статуй американских президентов. Третий же вариант показывает арку, богато украшенную золотом и с фигурами, похожими на греческих богинь, на месте президентов.
На всех вариантах на аттике располагается надпись "Арка Независимости" и украшения в виде орлов. На последнем варианте эти элементы выполнены из золота.
Ранее Трамп
обещал, что арка в Вашингтоне
превзойдет все другие триумфальные арки в мире, в том числе парижскую.
В октябре 2025 года глава службы протокола Соединенных Штатов Моника Кроули сообщила, что триумфальная арка появится в Вашингтоне по предложению Трампа к 250-летию страны и будет стоять между Арлингтонским кладбищем и мемориалом 16-му президенту США Аврааму Линкольну
.