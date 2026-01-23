СМИ: ЕС запомнит пренебрежительное отношение Трампа

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Чиновники в ЕС запомнят пренебрежительное отношение президента США Дональда Трампа к ним, даже если текущий кризис вокруг Гренландии разрешится, сообщил газете Washington Post неназванный высокопоставленный европейский чиновник.
Отмечается, что когда журналист издания спросил чиновника, почувствовал ли он облегчение от того, что Трамп отказался от угрозы военных действий в Гренландии, он ответил утвердительно.
"Но теперь мы видим закономерность в его отношениях с нами... Он относится к нам с пренебрежением. И даже если этот кризис будет разрешен, мы это запомним", - заявил чиновник.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.