https://ria.ru/20260123/tramp-2069973169.html
Премьер Италии назвала борьбу с Трампом плохой идеей, пишет Politico
Премьер Италии назвала борьбу с Трампом плохой идеей, пишет Politico - РИА Новости, 23.01.2026
Премьер Италии назвала борьбу с Трампом плохой идеей, пишет Politico
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила коллегам из стран Евросоюза, что борьба с президентом США Дональдом Трампом - плохая идея, поскольку Европа... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:51:00+03:00
2026-01-23T19:51:00+03:00
2026-01-23T19:51:00+03:00
в мире
европа
брюссель
италия
джорджа мелони
евросоюз
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008960084_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_d91c146f4d30b47212f28cc04ee8d736.jpg
https://ria.ru/20260123/martynov-2069964638.html
https://ria.ru/20260123/evropa-2069962565.html
европа
брюссель
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008960084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8d8082b4a2b6a3be51a304bc0778d77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, брюссель, италия, джорджа мелони, евросоюз, дональд трамп
В мире, Европа, Брюссель, Италия, Джорджа Мелони, Евросоюз, Дональд Трамп
Премьер Италии назвала борьбу с Трампом плохой идеей, пишет Politico
Politico: Мелони заявила коллегам из ЕС, что борьба с Трампом плохая идея
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила коллегам из стран Евросоюза, что борьба с президентом США Дональдом Трампом - плохая идея, поскольку Европа рискует всем в случае конфликта со Штатами, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на четыре источника, проинформированных о переговорах на саммите в Брюсселе, состоявшемся в четверг.
"На саммите в Брюсселе
в четверг Мелони
заявила своим коллегам из ЕС
, что борьба с Трампом
- плохая идея, поскольку Европа
рискует всем в случае конфликта с Америкой
. Вместо этого она призвала их всех сохранять спокойствие и не списывать Трампа со счетов за непредсказуемость", - сообщает издание.
По словам еще одного источника, у европейцев сложилось впечатление, что подавляющее большинство лидеров стран ЕС определили последние недели как поворотный момент и что Европе следует действовать быстро на нескольких направлениях, чтобы быть способной защитить свои ключевые интересы. Как подчеркнул собеседник, нет никаких иллюзий относительно того, что кризис закончился, пишет издание.
Саммит в Брюсселе завершился в ночь на пятницу. На нем обсуждались ситуация вокруг Гренландии
и проблема трансатлантических отношений.