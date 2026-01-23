Рейтинг@Mail.ru
Премьер Италии назвала борьбу с Трампом плохой идеей, пишет Politico
19:51 23.01.2026
Премьер Италии назвала борьбу с Трампом плохой идеей, пишет Politico
Премьер Италии назвала борьбу с Трампом плохой идеей, пишет Politico - РИА Новости, 23.01.2026
Премьер Италии назвала борьбу с Трампом плохой идеей, пишет Politico
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила коллегам из стран Евросоюза, что борьба с президентом США Дональдом Трампом - плохая идея, поскольку Европа... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
европа
брюссель
италия
джорджа мелони
евросоюз
дональд трамп
европа
брюссель
италия
в мире, европа, брюссель, италия, джорджа мелони, евросоюз, дональд трамп
В мире, Европа, Брюссель, Италия, Джорджа Мелони, Евросоюз, Дональд Трамп
Премьер Италии назвала борьбу с Трампом плохой идеей, пишет Politico

Politico: Мелони заявила коллегам из ЕС, что борьба с Трампом плохая идея

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила коллегам из стран Евросоюза, что борьба с президентом США Дональдом Трампом - плохая идея, поскольку Европа рискует всем в случае конфликта со Штатами, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на четыре источника, проинформированных о переговорах на саммите в Брюсселе, состоявшемся в четверг.
"На саммите в Брюсселе в четверг Мелони заявила своим коллегам из ЕС, что борьба с Трампом - плохая идея, поскольку Европа рискует всем в случае конфликта с Америкой. Вместо этого она призвала их всех сохранять спокойствие и не списывать Трампа со счетов за непредсказуемость", - сообщает издание.
В миреЕвропаБрюссельИталияДжорджа МелониЕвросоюзДональд Трамп
 
 
