Премьер Италии назвала борьбу с Трампом плохой идеей, пишет Politico

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила коллегам из стран Евросоюза, что борьба с президентом США Дональдом Трампом - плохая идея, поскольку Европа рискует всем в случае конфликта со Штатами, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на четыре источника, проинформированных о переговорах на саммите в Брюсселе, состоявшемся в четверг.

По словам еще одного источника, у европейцев сложилось впечатление, что подавляющее большинство лидеров стран ЕС определили последние недели как поворотный момент и что Европе следует действовать быстро на нескольких направлениях, чтобы быть способной защитить свои ключевые интересы. Как подчеркнул собеседник, нет никаких иллюзий относительно того, что кризис закончился, пишет издание.