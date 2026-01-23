Трамп не будет вводить пошлины после согласования сделки по Гренландии

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готовился ко введению пошлин с 1 февраля против ряда европейских стран из-за Гренландии, но вопрос был снят с обсуждения, потому что американский лидер и генсек НАТО Марк Рютте согласовали рамки сделки по острову, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
"Президент Трамп готовился ко введению пошлин с 1 февраля, и этот вопрос был снят с обсуждения только по одной причине: он и генеральный секретарь НАТО согласовали рамки сделки по Гренландии", - приводит слова Келли газета Washington Post.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран из-за Гренландии, которые должны были вступить в силу с февраля.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.