Трамп не будет вводить пошлины после согласования сделки по Гренландии

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готовился ко введению пошлин с 1 февраля против ряда европейских стран из-за Гренландии, но вопрос был снят с обсуждения, потому что американский лидер и генсек НАТО Марк Рютте согласовали рамки сделки по острову, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.