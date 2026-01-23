Рейтинг@Mail.ru
Трамп не будет вводить пошлины после согласования сделки по Гренландии - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/tramp-2069956922.html
Трамп не будет вводить пошлины после согласования сделки по Гренландии
Трамп не будет вводить пошлины после согласования сделки по Гренландии - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп не будет вводить пошлины после согласования сделки по Гренландии
Президент США Дональд Трамп готовился ко введению пошлин с 1 февраля против ряда европейских стран из-за Гренландии, но вопрос был снят с обсуждения, потому что РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T18:31:00+03:00
2026-01-23T18:31:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
марк рютте
нато
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9b71505bf7886bbf3b808ab121ad750c.jpg
https://ria.ru/20260122/zoloto-2069552712.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c512a28db33513626ac6601c03c3108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, марк рютте, нато, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп не будет вводить пошлины после согласования сделки по Гренландии

Трамп не будет вводить пошлины из-за согласования рамок сделки по Гренландии

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готовился ко введению пошлин с 1 февраля против ряда европейских стран из-за Гренландии, но вопрос был снят с обсуждения, потому что американский лидер и генсек НАТО Марк Рютте согласовали рамки сделки по острову, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
"Президент Трамп готовился ко введению пошлин с 1 февраля, и этот вопрос был снят с обсуждения только по одной причине: он и генеральный секретарь НАТО согласовали рамки сделки по Гренландии", - приводит слова Келли газета Washington Post.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран из-за Гренландии, которые должны были вступить в силу с февраля.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Золото начало дешеветь после новостей об отказе Трампа от новых пошлин
22 января, 13:06
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампМарк РюттеНАТОВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала