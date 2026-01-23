https://ria.ru/20260123/tramp-2069902213.html
Трамп прокомментировал надвигающийся на США снежный шторм
Трамп прокомментировал надвигающийся на США снежный шторм - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп прокомментировал надвигающийся на США снежный шторм
Президент США Дональд Трамп задался риторическим вопросом о том, что случилось с глобальным потеплением, на фоне надвигающегося на Соединенные Штаты снежного... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:00:00+03:00
2026-01-23T16:00:00+03:00
2026-01-23T16:00:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
Новости
ru-RU
Трамп прокомментировал надвигающийся на США снежный шторм
Трамп задался вопросом о потеплении из-за надвигающегося на США снежного шторма