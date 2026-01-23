Рейтинг@Mail.ru
Трамп прокомментировал надвигающийся на США снежный шторм - РИА Новости, 23.01.2026
16:00 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/tramp-2069902213.html
Трамп прокомментировал надвигающийся на США снежный шторм
Трамп прокомментировал надвигающийся на США снежный шторм - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп прокомментировал надвигающийся на США снежный шторм
Президент США Дональд Трамп задался риторическим вопросом о том, что случилось с глобальным потеплением, на фоне надвигающегося на Соединенные Штаты снежного... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:00:00+03:00
2026-01-23T16:00:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп прокомментировал надвигающийся на США снежный шторм

Трамп задался вопросом о потеплении из-за надвигающегося на США снежного шторма

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп задался риторическим вопросом о том, что случилось с глобальным потеплением, на фоне надвигающегося на Соединенные Штаты снежного шторма.
"Ожидается рекордная волна холода, которая затронет 40 штатов. Едва ли раньше подобное видели. Так что же случилось с глобальным потеплением?" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В пятницу значительную часть территории США накроет сильный снегопад, в результате которого высота снежного покрова достигнет от 15 до 30 сантиметров. В отдельных районах высота снежного покрова может превысить 30 сантиметров.
В сентябре 2025 года Трамп, выступая с трибуны ГА ООН, назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен.
Массовое ДТП в Мичигане, США - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В США из-за снегопада на трассе столкнулись более 100 автомобилей
20 января, 00:13
 
