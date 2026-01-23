https://ria.ru/20260123/tramp-2069896700.html
Трамп назвал поездку в Давос замечательной
Трамп назвал поездку в Давос замечательной - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп назвал поездку в Давос замечательной
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что за время его поездки в Швейцарию было достигнуто многое, в том числе основа для соглашения по Гренландии и... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:37:00+03:00
2026-01-23T15:37:00+03:00
2026-01-23T15:57:00+03:00
в мире
гренландия
давос
сша
дональд трамп
марк рютте
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069901294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2568a1dbd10a7f9aed4f3530d3fadf9c.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069727949.html
гренландия
давос
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069901294_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e4f8fa4ef780bb7f2eb705e2658e2de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, давос, сша, дональд трамп, марк рютте, владимир зеленский, нато, мирный план сша по украине
В мире, Гренландия, Давос, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, Владимир Зеленский, НАТО, Мирный план США по Украине
Трамп назвал поездку в Давос замечательной
Трамп: в ходе поездки в Давос было достигнуто многое