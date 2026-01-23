Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал поездку в Давос замечательной - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 23.01.2026 (обновлено: 15:57 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/tramp-2069896700.html
Трамп назвал поездку в Давос замечательной
Трамп назвал поездку в Давос замечательной - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп назвал поездку в Давос замечательной
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что за время его поездки в Швейцарию было достигнуто многое, в том числе основа для соглашения по Гренландии и... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:37:00+03:00
2026-01-23T15:57:00+03:00
в мире
гренландия
давос
сша
дональд трамп
марк рютте
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069901294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2568a1dbd10a7f9aed4f3530d3fadf9c.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069727949.html
гренландия
давос
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069901294_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e4f8fa4ef780bb7f2eb705e2658e2de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, давос, сша, дональд трамп, марк рютте, владимир зеленский, нато, мирный план сша по украине
В мире, Гренландия, Давос, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, Владимир Зеленский, НАТО, Мирный план США по Украине
Трамп назвал поездку в Давос замечательной

Трамп: в ходе поездки в Давос было достигнуто многое

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Дональд Трамп держит хартию во время церемонии подписания соглашения "Совета мира"
Президент Дональд Трамп держит хартию во время церемонии подписания соглашения Совета мира - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Дональд Трамп держит хартию во время церемонии подписания соглашения "Совета мира"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что за время его поездки в Швейцарию было достигнуто многое, в том числе основа для соглашения по Гренландии и запуск "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа.
"Какая замечательная поездка в Давос. Так много всего достигнуто, включая основу для соглашения с НАТО по Гренландии, а также "Совет мира"", - написал он в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп вернулся в Вашингтон из швейцарского Давоса, где проходил Всемирный экономический форум. на полях форума он провел ряд встреч, в том числе с генсеком НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским, а также председательствовал в церемонии подписания устава "Совета мира".
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп рассказал о взносах в Совет мира
Вчера, 01:16
 
В миреГренландияДавосСШАДональд ТрампМарк РюттеВладимир ЗеленскийНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала