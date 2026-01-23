Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Дании не верил в намерения Трампа купить Гренландию - РИА Новости, 23.01.2026
15:17 23.01.2026
Экс-глава МИД Дании не верил в намерения Трампа купить Гренландию
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЙеппе Кофод
Йеппе Кофод - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Йеппе Кофод. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Датские лидеры в 2019 году не верили, что президент США Дональд Трамп решительно настроен купить Гренландию, заявил бывший министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.
"Мы восприняли это как оскорбление близкого союзника. Мы были очень удивлены, что его (Трампа - ред.) первым серьезным комментарием было: "Почему я не могу просто купить Гренландию?" - сказал Кофод в интервью ABC News.
По словам экс-главы МИД, который занимал этот пост с 2019 по 2022 год, в то время датские лидеры не верили, что Трамп решительно настроен добиться покупки Гренландии. Кофод добавил, что датское правительство рассматривало это предложение скорее как способ содействовать более активному участию и влиянию США в Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
