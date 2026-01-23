СМИ: Филадельфия подала иск из-за демонтажа экспозиции по указу Трампа

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Власти Филадельфии подали иск против министерства внутренних дел США и Службы национальных парков из-за демонтажа экспозиции о рабстве на территории исторического комплекса "Дом президента", демонтаж, как утверждается в иске, был проведен во исполнение указа президента США Дональда Трампа, сообщает NBC News.
"Город Филадельфия подал иск против министерства внутренних дел и исполняющего обязанности директора Службы национальных парков после сообщений о демонтаже экспозиций о рабстве в историческом районе города", - говорится в сообщении.
Как уточняет NBC News, в иске говорится, что Служба национальных парков демонтировала художественные и информационные панели, посвященные рабству, "предположительно в соответствии с мандатом" исполнительного указа №14253, подписанного Трампом в марте. Этот документ предписывает федеральным ведомствам пересмотреть исторические и образовательные материалы.
Власти города заявили, что узнали о демонтаже экспозиции лишь в день подачи иска и не получали предварительных уведомлений о внесении изменений в исторический комплекс.