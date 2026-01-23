Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой сюрприз Трамп подготовил России - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/tramp-2069794608.html
СМИ раскрыли, какой сюрприз Трамп подготовил России
СМИ раскрыли, какой сюрприз Трамп подготовил России - РИА Новости, 23.01.2026
СМИ раскрыли, какой сюрприз Трамп подготовил России
Президент США Дональд Трамп хочет запретить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии, пишет New York Times. "Запретить странам, не входящим в... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:30:00+03:00
2026-01-23T11:30:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
гренландия
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069399383_404:97:2665:1369_1920x0_80_0_0_73cb0ac3d455bff58d3e816933bf41b2.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069763531.html
https://ria.ru/20260123/koshkovich-2069760038.html
сша
гренландия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069399383_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_ffe58667381e3f4685a724fc8d27c47f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, гренландия, россия, нато
В мире, США, Дональд Трамп, Гренландия, Россия, НАТО
СМИ раскрыли, какой сюрприз Трамп подготовил России

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу ископаемых в Гренландии

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет запретить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии, пишет New York Times.

"Запретить странам, не входящим в НАТО, особенно России и Китаю, получать права на добычу редкоземельных минералов, залегающих глубоко под ледяным щитом Гренландии", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В США сделали громкое заявление о России после решения Трампа
09:11
Издание отмечает, что этот пункт должен войти в соглашение по статусу острова, которое находится в стадии обсуждения. Другие положения предполагают создание в регионе новой миссии НАТО "Арктический часовой" по аналогии с находящимися в Балтийском море и Восточной Европе.

"Дания, которая публично выступает против передачи прав собственности на какие-либо гренландские земли, может не согласиться с предложенными планами", — пишет газета.

В среду на полях форума в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, при котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав сроком ее действия вечность. Президент США также отмечал, что по итогам его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения в отношении Гренландии.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Произошедшее с Зеленским в Давосе вызвало изумление на Западе
08:40
 
В миреСШАДональд ТрампГренландияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала