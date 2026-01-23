В статье отмечается, что вместо этого европейцы используют все доступные средства, чтобы саботировать мирные переговоры.



"Их стратегия, по-видимому, заключается в том, чтобы попытаться продлить войну до 2029 года, когда к власти придет претендент от демократической партии и будет сражаться с русскими от имени европейцев", — пишет издание.



Позавчера во время выступления в Давосе, Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении. Он также раскритиковал ЕС и Великобританию за то, что те не используют имеющиеся у них природные ресурсы.