В США сделали громкое заявление о России после решения Трампа
09:11 23.01.2026 (обновлено: 09:52 23.01.2026)
В США сделали громкое заявление о России после решения Трампа
В США сделали громкое заявление о России после решения Трампа
в мире
европа
евросоюз
сша
россия
дональд трамп
в мире, европа, евросоюз, сша, россия, дональд трамп
В мире, Европа, Евросоюз, США, Россия, Дональд Трамп
В США сделали громкое заявление о России после решения Трампа

AC: США публично унижают ЕС из-за его нежелания переговоров с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. США публично унижают ЕС из-за его нежелания вести переговоры с Россией, пишет American Conservative.

"Почему администрация Трампа считает необходимым публично отчитывать европейцев, как плохо ведущих себя слуг? Потому что европейцы не хотят слушать. Президент и его окружение неоднократно заявляли европейцам в недвусмысленных выражениях, что война на Украине должна закончиться и Европа должна найти какой-то способ жить в мире с Россией", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Произошедшее с Зеленским в Давосе вызвало изумление на Западе
08:40
В статье отмечается, что вместо этого европейцы используют все доступные средства, чтобы саботировать мирные переговоры.

"Их стратегия, по-видимому, заключается в том, чтобы попытаться продлить войну до 2029 года, когда к власти придет претендент от демократической партии и будет сражаться с русскими от имени европейцев", — пишет издание.

Позавчера во время выступления в Давосе, Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении. Он также раскритиковал ЕС и Великобританию за то, что те не используют имеющиеся у них природные ресурсы.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп не поддастся на провокации Европы по теме Украины, считает Нарышкин
Вчера, 10:01
 
