Трамп назвал губернатора Калифорнии "хромой уткой"

Ньюсом присутствовал на саммите в Давосе, где всячески критиковал американского президента и проводимую им политику. Трамп часто вступает в заочные перепалки с Ньюсомом и дает ему обидные прозвища. Губернатор Калифорнии находится в верхней части списка вероятных кандидатов от демократов на президентских выборах 2028 года. Так же обстояло дело и в ходе предыдущих кампаний, однако в Белый дом его это не привело.