Трамп назвал губернатора Калифорнии "хромой уткой"
Трамп назвал губернатора Калифорнии "хромой уткой"
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп обрушился
с критикой на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за поездку последнего на саммит в Давосе, назвав его "хромой уткой" и обвинив в том, что он позорит страну.
Ньюсом присутствовал на саммите в Давосе, где всячески критиковал американского президента и проводимую им политику. Трамп часто вступает в заочные перепалки с Ньюсомом и дает ему обидные прозвища. Губернатор Калифорнии находится в верхней части списка вероятных кандидатов от демократов на президентских выборах 2028 года. Так же обстояло дело и в ходе предыдущих кампаний, однако в Белый дом его это не привело.
В посте в соцсети Truth Social президент США назвал Ньюсома "хромой уткой" и указал, что тот не должен был находиться в Давосе, требуя внимания иностранных лидеров и "позоря страну".
"Он выставил себя на посмешище, и все, включая его сотрудников, это знают!" - добавил Трамп.