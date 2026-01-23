Рейтинг@Mail.ru
05:19 23.01.2026 (обновлено: 05:20 23.01.2026)
Трамп назвал губернатора Калифорнии "хромой уткой"
в мире, давос, сша, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом, мирный план сша по украине
В мире, Давос, США, Калифорния, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Мирный план США по Украине
Трамп назвал губернатора Калифорнии "хромой уткой"

Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии за поездку в Давос

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за поездку последнего на саммит в Давосе, назвав его "хромой уткой" и обвинив в том, что он позорит страну.
Ньюсом присутствовал на саммите в Давосе, где всячески критиковал американского президента и проводимую им политику. Трамп часто вступает в заочные перепалки с Ньюсомом и дает ему обидные прозвища. Губернатор Калифорнии находится в верхней части списка вероятных кандидатов от демократов на президентских выборах 2028 года. Так же обстояло дело и в ходе предыдущих кампаний, однако в Белый дом его это не привело.
В посте в соцсети Truth Social президент США назвал Ньюсома "хромой уткой" и указал, что тот не должен был находиться в Давосе, требуя внимания иностранных лидеров и "позоря страну".
"Он выставил себя на посмешище, и все, включая его сотрудников, это знают!" - добавил Трамп.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
СМИ рассказали, зачем губернатор Калифорнии поедет на форум в Давосе
17 января, 14:27
 
В миреДавосСШАКалифорнияДональд ТрампГэвин НьюсомМирный план США по Украине
 
 
