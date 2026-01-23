Рейтинг@Mail.ru
05:16 23.01.2026
Трамп предложил испытать НАТО
Трамп предложил испытать НАТО
Президент США Дональд Трамп предложил испытать НАТО, применив статью устава альянса о коллективной обороне для защиты Соединенных Штатов от вторжения нелегалов...
в мире, сша, дональд трамп, нато
В мире, США, Дональд Трамп, НАТО
Трамп предложил испытать НАТО

Трамп предложил союзникам по НАТО защищать США от вторжения нелегалов

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил испытать НАТО, применив статью устава альянса о коллективной обороне для защиты Соединенных Штатов от вторжения нелегалов через южную границу.
"Может, нужно испытать НАТО: задействовать статью 5 и заставить НАТО прийти и защищать нашу южную границу от дальнейшего вторжения нелегальных мигрантов, это освободит большое количество агентов пограничного патруля для другой работы", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп говорил, что сомневается в готовности НАТО прийти на помощь США в случае необходимости. Южная граница США закрыта, нелегалы не проникают в страну через нее месяцами, оценивал американский лидер результаты своей работы.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп рассказал, справились бы "дети из НАТО" без помощи США
25 июня 2025, 21:26
 
