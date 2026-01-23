https://ria.ru/20260123/tramp-2069745232.html
Трамп рассказал, зачем стремится к урегулированию на Украине
Трамп рассказал, зачем стремится к урегулированию на Украине - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп рассказал, зачем стремится к урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине в большей степени для Европы, чем для самого себя. РИА Новости, 23.01.2026
Трамп рассказал, зачем стремится к урегулированию на Украине
Трамп заявил, что стремится к миру на Украине больше для Европы, чем для себя