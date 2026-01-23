Рейтинг@Mail.ru
05:13 23.01.2026 (обновлено: 06:13 23.01.2026)
Трамп отозвал приглашение канадскому премьеру войти в Совет мира
Трамп отозвал приглашение канадскому премьеру войти в Совет мира
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отозвал приглашение вступить в "Совет мира" по Газе, ранее направленное канадскому премьеру Марку Карни. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T05:13:00+03:00
2026-01-23T06:13:00+03:00
Трамп отозвал приглашение канадскому премьеру войти в Совет мира

Трамп отозвал приглашение канадскому премьеру Карни войти в Совет мира

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что отозвал приглашение вступить в "Совет мира" по Газе, ранее направленное канадскому премьеру Марку Карни.
"Дорогой премьер-министр Карни: пусть это письмо свидетельствует, что "Совет мира" отзывает приглашение вам, касавшееся вступления Канады", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Лидер США не объяснил, чем продиктовано соответствующее решение. Отношения между Трампом и Карни и без того достаточно напряженные: к примеру, в минувшем году Трамп неоднократно угрожал сделать Канаду 51-м штатом США на фоне торговых споров, а в январе на форуме в Давосе вновь обрушился на страну с критикой, заявив, что "Канада существует благодаря США". Карни же за последнюю неделю мог не угодить Трампу тем, что выразил поддержку праву Гренландии и Дании самостоятельно определять будущее острова.
Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань при этом заявлял ранее, что страна пока не приняла решение о вхождении в состав "Совета мира" по сектору Газа.
Устав "Совета мира" был подписан ранее в четверг. Карни на подписании не присутствовал.
В миреСШАДональд ТрампМарк КарниКанадаДавосФрансуа-Филипп ШампаньОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
