Трамп отозвал приглашение канадскому премьеру войти в Совет мира

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что отозвал приглашение вступить в "Совет мира" по Газе, ранее направленное канадскому премьеру Марку Карни.
Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира
20 января, 21:10
Лидер США не объяснил, чем продиктовано соответствующее решение. Отношения между Трампом и Карни и без того достаточно напряженные: к примеру, в минувшем году Трамп неоднократно угрожал сделать Канаду 51-м штатом США на фоне торговых споров, а в январе на форуме в Давосе вновь обрушился на страну с критикой, заявив, что "Канада существует благодаря США". Карни же за последнюю неделю мог не угодить Трампу тем, что выразил поддержку праву Гренландии и Дании самостоятельно определять будущее острова.
Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань при этом заявлял ранее, что страна пока не приняла решение о вхождении в состав "Совета мира" по сектору Газа.
Устав "Совета мира" был подписан ранее в четверг. Карни на подписании не присутствовал.