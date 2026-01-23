Трамп не сразу ответил на вопрос о готовности Зеленского к урегулированию

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сразу ответил на вопрос о готовности Владимира Зеленского заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, при этом без колебаний выразил уверенность в соответствующей готовности со стороны президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.