Трамп не сразу ответил на вопрос о готовности Зеленского к урегулированию - РИА Новости, 23.01.2026
04:29 23.01.2026
Трамп не сразу ответил на вопрос о готовности Зеленского к урегулированию
Президент США Дональд Трамп не сразу ответил на вопрос о готовности Владимира Зеленского заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, при этом... РИА Новости, 23.01.2026
2026
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сразу ответил на вопрос о готовности Владимира Зеленского заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, при этом без колебаний выразил уверенность в соответствующей готовности со стороны президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Во время общения с журналистами главу Белого дома спросили о его оценке готовности сторон к урегулированию.
Говоря о российском лидере, Трамп сразу ответил, что Путин хотел бы заключить соглашение. Однако затем, перейдя к оценке готовности Зеленского, Трамп задумался, сделав паузу, прежде чем ответить, что тот также хотел бы заключить сделку.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
