Рейтинг@Mail.ru
Трамп признал сложность разграничения территорий в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 23.01.2026 (обновлено: 04:11 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/tramp-2069740426.html
Трамп признал сложность разграничения территорий в конфликте на Украине
Трамп признал сложность разграничения территорий в конфликте на Украине - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп признал сложность разграничения территорий в конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп признал существующую сложность решения вопроса о разграничении территорий в конфликте на Украине. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T04:10:00+03:00
2026-01-23T04:11:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_237f89042cf570c6330d293c672bdc3d.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069737275.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69992f6fae0f64785b8370eec1c2293b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп признал сложность разграничения территорий в конфликте на Украине

Трамп признал сложность вопроса разграничения территорий в конфликте на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал существующую сложность решения вопроса о разграничении территорий в конфликте на Украине.
"Есть улицы, есть реки… локации, границы", - рассказал он журналистам, комментируя переговоры по завершению конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп заявил о способности достичь урегулирования конфликта на Украине
03:32
Глава Белого дома подчеркнул, что данный вопрос, по его мнению, является немного сложным.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала