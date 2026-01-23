https://ria.ru/20260123/tramp-2069737275.html
Трамп заявил о способности достичь урегулирования конфликта на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает, что у него есть способность, которая позволит достичь урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 23.01.2026
в мире
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
украина
Трамп считает, что обладает способностью, позволяющей достичь мира на Украине