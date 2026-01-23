Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о способности достичь урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/tramp-2069737275.html
Трамп заявил о способности достичь урегулирования конфликта на Украине
Трамп заявил о способности достичь урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп заявил о способности достичь урегулирования конфликта на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает, что у него есть способность, которая позволит достичь урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T03:32:00+03:00
2026-01-23T03:32:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_0:0:4601:2588_1920x0_80_0_0_8640f02956a05abd970145e5e04c7671.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069726790.html
https://ria.ru/20250807/tramp-2033825746.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_213:0:4601:3291_1920x0_80_0_0_ceff580c03f2fa0e997aaaadbd015602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп заявил о способности достичь урегулирования конфликта на Украине

Трамп считает, что обладает способностью, позволяющей достичь мира на Украине

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп считает, что у него есть способность, которая позволит достичь урегулирования конфликта на Украине.
"У меня есть способность делать подобные вещи", - рассказал он журналистам, комментируя работу американской администрации над украинским урегулированием.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп уверен, что Путин хочет заключить соглашение по Украине
01:04
"Посмотрим, смогу ли я", - добавил он.
Ранее американский лидер заявил, что завершения конфликта на Украине хотят все.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Трамп рассказал, что заставляет его добиваться мира на Украине
7 августа 2025, 00:46
 
В миреУкраинаДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала