Трамп подтвердил, что получил синяк на руке, ударившись об стол

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вслед за пресс-секретарем Белого дома заявил, что получил новый синяк на руке, ударившись об стол, а также предупредил о пагубных последствиях аспирина.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что синяк на левой руке у Трампа , который заметили в ходе форума в Давосе , появился из-за удара об угол стола. До этого у президента США замечали посинение на правой руке, которое Белый дом объяснял частыми рукопожатиями и приемом аспирина.

Вашингтон. "Я врезался в стол. Я нанес немного крема, но я врезался", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути из Швейцарии

Американский лидер предупредил о пагубных последствиях препарата.

"Не принимайте аспирин, если не хотите небольших посинений", - сказал он.

Он сообщил тем, кто решится принимать аспирин в больших количествах, что доктора предупреждают о возможных синяках. Врачи, по словам Трампа, отговаривают его принимать лекарство, заявляя, что он очень здоровый.

"Я не оставляю это на волю случая", - объяснил Трамп.

Он посоветовал принимать аспирин тем, кто "любит свое сердце".