Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил, что получил синяк на руке, ударившись об стол - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:35 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/tramp-2069729509.html
Трамп подтвердил, что получил синяк на руке, ударившись об стол
Трамп подтвердил, что получил синяк на руке, ударившись об стол - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп подтвердил, что получил синяк на руке, ударившись об стол
Президент США Дональд Трамп вслед за пресс-секретарем Белого дома заявил, что получил новый синяк на руке, ударившись об стол, а также предупредил о пагубных... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T01:35:00+03:00
2026-01-23T01:35:00+03:00
в мире
сша
давос
швейцария
дональд трамп
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066252978_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_046e1b543833fcd3667db34ea57273c7.jpg
https://ria.ru/20251225/tramp-2064493361.html
https://ria.ru/20260101/tramp-2065973392.html
https://ria.ru/20251113/tramp-2054877218.html
сша
давос
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066252978_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_e9992c7f84aecab1c5d5af2af5c59b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, давос, швейцария, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Давос, Швейцария, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп подтвердил, что получил синяк на руке, ударившись об стол

Трамп заявил, что получил новый синяк на руке, ударившись об стол

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вслед за пресс-секретарем Белого дома заявил, что получил новый синяк на руке, ударившись об стол, а также предупредил о пагубных последствиях аспирина.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что синяк на левой руке у Трампа, который заметили в ходе форума в Давосе, появился из-за удара об угол стола. До этого у президента США замечали посинение на правой руке, которое Белый дом объяснял частыми рукопожатиями и приемом аспирина.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп в Рождество появился с синяками на запястьях
25 декабря 2025, 04:43
"Я врезался в стол. Я нанес немного крема, но я врезался", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути из Швейцарии в Вашингтон.
Американский лидер предупредил о пагубных последствиях препарата.
"Не принимайте аспирин, если не хотите небольших посинений", - сказал он.
Он сообщил тем, кто решится принимать аспирин в больших количествах, что доктора предупреждают о возможных синяках. Врачи, по словам Трампа, отговаривают его принимать лекарство, заявляя, что он очень здоровый.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Трамп признался, что принимает большое количество аспирина
1 января, 17:39
"Я не оставляю это на волю случая", - объяснил Трамп.
Он посоветовал принимать аспирин тем, кто "любит свое сердце".
"Но не принимайте, если не хотите немного синяков", - сказал Трамп.
Первая леди Мелания Трамп выступает вместе с президентом США Дональдом Трампом во время церемонии подписания указа Содействуя будущему в Восточном зале Белого дома. 13 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Трамп вновь замазал синяк на руке тональным кремом
13 ноября 2025, 23:44
 
В миреСШАДавосШвейцарияДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала