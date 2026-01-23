https://ria.ru/20260123/tramp-2069729509.html
Трамп подтвердил, что получил синяк на руке, ударившись об стол
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вслед за пресс-секретарем Белого дома заявил, что получил новый синяк на руке, ударившись об стол, а также предупредил о пагубных последствиях аспирина.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
заявила, что синяк на левой руке у Трампа
, который заметили в ходе форума в Давосе
, появился из-за удара об угол стола. До этого у президента США
замечали посинение на правой руке, которое Белый дом объяснял частыми рукопожатиями и приемом аспирина.
"Я врезался в стол. Я нанес немного крема, но я врезался", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути из Швейцарии
в Вашингтон
.
Американский лидер предупредил о пагубных последствиях препарата.
"Не принимайте аспирин, если не хотите небольших посинений", - сказал он.
Он сообщил тем, кто решится принимать аспирин в больших количествах, что доктора предупреждают о возможных синяках. Врачи, по словам Трампа, отговаривают его принимать лекарство, заявляя, что он очень здоровый.
"Я не оставляю это на волю случая", - объяснил Трамп.
Он посоветовал принимать аспирин тем, кто "любит свое сердце".
"Но не принимайте, если не хотите немного синяков", - сказал Трамп.