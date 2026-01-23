https://ria.ru/20260123/tramp-2069729381.html
Трамп заявил, что параметры соглашения по Украине известны сторонам
Американский лидер Дональд Трамп заявил в пятницу, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам, их обсуждают последние полгода. РИА Новости, 23.01.2026
в мире
