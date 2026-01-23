Рейтинг@Mail.ru
01:34 23.01.2026
Трамп заявил, что параметры соглашения по Украине известны сторонам
Трамп заявил, что параметры соглашения по Украине известны сторонам
Американский лидер Дональд Трамп заявил в пятницу, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам, их обсуждают последние полгода. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T01:34:00+03:00
2026-01-23T01:34:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
сша
россия
украина
сша
россия
в мире, украина, дональд трамп, сша, россия
В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Россия
Трамп заявил, что параметры соглашения по Украине известны сторонам

Трамп заявил, что стороны обсуждают параметры возможного соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заявил в пятницу, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам, их обсуждают последние полгода.
"Люди знают параметры ... Мы обсуждаем то, что уже обсуждалось последние шесть-семь месяцев", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о параметрах сделки по Украине.
Трамп уверен, что Путин хочет заключить соглашение по Украине
Трамп уверен, что Путин хочет заключить соглашение по Украине
01:04
 
В миреУкраинаДональд ТрампСШАРоссия
 
 
