Трамп заявил, что работа с Советом мира пошла бы на пользу ООН - РИА Новости, 23.01.2026
01:32 23.01.2026
Трамп заявил, что работа с Советом мира пошла бы на пользу ООН
Трамп заявил, что работа с Советом мира пошла бы на пользу ООН - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп заявил, что работа с Советом мира пошла бы на пользу ООН
Совместная работа с созданным "Советом мира" по Газе пошла бы на пользу ООН, уверен президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 23.01.2026
2026
в мире, сша, дональд трамп, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Дональд Трамп, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп заявил, что работа с Советом мира пошла бы на пользу ООН

Трамп: работа с Советом мира по Газе пошла бы на пользу ООН

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Совместная работа с созданным "Советом мира" по Газе пошла бы на пользу ООН, уверен президент США Дональд Трамп.
"Работа с "Советом мира" пошла бы на пользу ООН", - сказал президент США журналистам.
Трамп рассказал о взносах в Совет мира
01:16
 
В миреСШАДональд ТрампООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала