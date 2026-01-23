https://ria.ru/20260123/tramp-2069729244.html
Трамп заявил, что работа с Советом мира пошла бы на пользу ООН
Трамп заявил, что работа с Советом мира пошла бы на пользу ООН
Совместная работа с созданным "Советом мира" по Газе пошла бы на пользу ООН, уверен президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 23.01.2026
Трамп заявил, что работа с Советом мира пошла бы на пользу ООН
