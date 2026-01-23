https://ria.ru/20260123/tramp-2069727949.html
Трамп рассказал о взносах в Совет мира
Трамп рассказал о взносах в Совет мира - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп рассказал о взносах в Совет мира
Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые страны внесли больше миллиарда долларов в "Совет мира" по Газе. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T01:16:00+03:00
2026-01-23T01:16:00+03:00
2026-01-23T08:50:00+03:00
в мире
сша
швейцария
вашингтон (штат)
дональд трамп
совет мира по газе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069399383_404:97:2665:1369_1920x0_80_0_0_73cb0ac3d455bff58d3e816933bf41b2.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069727185.html
сша
швейцария
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069399383_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_ffe58667381e3f4685a724fc8d27c47f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, швейцария, вашингтон (штат), дональд трамп, совет мира по газе
В мире, США, Швейцария, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Совет мира по Газе
Трамп рассказал о взносах в Совет мира
Трамп: некоторые страны внесли более миллиарда долларов в Совет мира
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые страны внесли больше миллиарда долларов в "Совет мира" по Газе.
"Некоторые страны вложили уже гораздо больше, чем это", - сказал Трамп
журналистам на борту самолета по пути из Швейцарии
в Вашингтон
.
Трамп добавил, что цена мира гораздо выше указанной суммы.
"Это много денег, но это ничто по сравнению с ценностью мира", - сказал президент.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств. В четверг, 22 января, 18 стран подписали устав "Совета мира" по Газе в швейцарском Давосе.