Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о взносах в Совет мира - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 23.01.2026 (обновлено: 08:50 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/tramp-2069727949.html
Трамп рассказал о взносах в Совет мира
Трамп рассказал о взносах в Совет мира - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп рассказал о взносах в Совет мира
Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые страны внесли больше миллиарда долларов в "Совет мира" по Газе. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T01:16:00+03:00
2026-01-23T08:50:00+03:00
в мире
сша
швейцария
вашингтон (штат)
дональд трамп
совет мира по газе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069399383_404:97:2665:1369_1920x0_80_0_0_73cb0ac3d455bff58d3e816933bf41b2.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069727185.html
сша
швейцария
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069399383_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_ffe58667381e3f4685a724fc8d27c47f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, швейцария, вашингтон (штат), дональд трамп, совет мира по газе
В мире, США, Швейцария, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Совет мира по Газе
Трамп рассказал о взносах в Совет мира

Трамп: некоторые страны внесли более миллиарда долларов в Совет мира

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые страны внесли больше миллиарда долларов в "Совет мира" по Газе.
"Некоторые страны вложили уже гораздо больше, чем это", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути из Швейцарии в Вашингтон.
Трамп добавил, что цена мира гораздо выше указанной суммы.
"Это много денег, но это ничто по сравнению с ценностью мира", - сказал президент.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств. В четверг, 22 января, 18 стран подписали устав "Совета мира" по Газе в швейцарском Давосе.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп оценил предложение Путина по взносу в Совет мира
01:06
 
В миреСШАШвейцарияВашингтон (штат)Дональд ТрампСовет мира по Газе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала