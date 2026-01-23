Трамп рассказал о взносах в Совет мира

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые страны внесли больше миллиарда долларов в "Совет мира" по Газе.

Вашингтон. "Некоторые страны вложили уже гораздо больше, чем это", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути из Швейцарии

Трамп добавил, что цена мира гораздо выше указанной суммы.

"Это много денег, но это ничто по сравнению с ценностью мира", - сказал президент.