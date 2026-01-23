Рейтинг@Mail.ru
Трамп не решил, останется ли во главе Совета мира - РИА Новости, 23.01.2026
01:12 23.01.2026 (обновлено: 01:13 23.01.2026)
Трамп не решил, останется ли во главе Совета мира
Трамп не решил, останется ли во главе Совета мира
в мире, сша, дональд трамп, совет мира по газе
В мире, США, Дональд Трамп, Совет мира по Газе
Трамп не решил, останется ли во главе Совета мира

Трамп не решил, останется ли во главе Совета мира после ухода с поста президента

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что пока не решил, останется ли он во главе "Совета мира" после ухода с поста лидера Соединенных Штатов.
"У меня есть право так поступить, если я захочу. Я решу, посмотрим, что будет", - сказал Трамп журналистам.
Орбан рассказал, зачем нужен Совет мира
Вчера, 22:50
Орбан рассказал, зачем нужен Совет мира
Вчера, 22:50
 
