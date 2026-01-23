Рейтинг@Mail.ru
Трамп верит в настрой на договоренность по Гренландии - РИА Новости, 23.01.2026
01:09 23.01.2026
Трамп верит в настрой на договоренность по Гренландии
Президент США Дональд Трамп верит в настрой на договоренность по Гренландии.
2026
Трамп верит в настрой на договоренность по Гренландии

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп верит в настрой на договоренность по Гренландии.
"Есть хороший настрой добиться достижения чего-то", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути из Швейцарии в Вашингтон.
Как заявил Трамп, у США есть возможность делать именно то, что они хотят.
"Что-то у нас будет в течение двух недель", - сказал Трамп о перспективах договоренности.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Заголовок открываемого материала