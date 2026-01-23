Рейтинг@Mail.ru
01:06 23.01.2026 (обновлено: 02:30 23.01.2026)
Трамп оценил предложение Путина по взносу в Совет мира
Президент США Дональд Трамп назвал очень интересным предложение президента РФ Владимира Путина направить 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов РФ в... РИА Новости, 23.01.2026
россия, в мире, сша, дональд трамп, совет мира по газе, владимир путин
Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Совет мира по Газе, Владимир Путин
© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал очень интересным предложение президента РФ Владимира Путина направить 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов РФ в "Совет мира".
Ранее Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на Западе.
"Это очень интересно", - сказал Трамп журналистам.
Он отметил, что не слишком осведомлен о таком решении российского лидера, но поддерживает его.
"Я не знаю об этом. Я имею ввиду, я немного слышал об этом... Вы говорите о том, что он сказал сегодня утром? Он собирается войти в "Совет мира" и сделать взнос в один миллиард долларов за счет использования своих денег - я имею в виду, если он использует свои деньги, это замечательно", - добавил президент США.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств. В четверг, 22 января, 18 стран подписали устав "Совета мира" по Газе в швейцарском Давосе.
РоссияВ миреСШАДональд ТрампСовет мира по ГазеВладимир Путин
 
 
