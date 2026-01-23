Рейтинг@Mail.ru
Трамп уверен, что Путин хочет заключить соглашение по Украине - РИА Новости, 23.01.2026
01:04 23.01.2026
Трамп уверен, что Путин хочет заключить соглашение по Украине
Трамп уверен, что Путин хочет заключить соглашение по Украине
Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на...
Трамп уверен, что Путин хочет заключить соглашение по Украине

Трамп уверен, что Путин хочет заключить сделку по урегулированию на Украине

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.
"Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки", - сказал Трамп журналистам, добавив, что Владимир Зеленский, по его мнению, тоже готов к заключению соглашения.
В Кремле сейчас проходит встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, передавал ранее корреспондент РИА Новости.
Когда Трампа спросили о том, какие препятствия остаются для урегулирования конфликта на Украине, он ответил, что это те же вещи, что и в прошлом году, отметив, что в основном это касается "пределов и границ".
