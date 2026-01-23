Трамп уверен, что Путин хочет заключить соглашение по Украине

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

"Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки", - сказал Трамп журналистам, добавив, что Владимир Зеленский, по его мнению, тоже готов к заключению соглашения.

В Кремле сейчас проходит встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, передавал ранее корреспондент РИА Новости.