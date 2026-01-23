https://ria.ru/20260123/tramp-2069726790.html
Трамп уверен, что Путин хочет заключить соглашение по Украине
Трамп уверен, что Путин хочет заключить соглашение по Украине - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп уверен, что Путин хочет заключить соглашение по Украине
Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T01:04:00+03:00
2026-01-23T01:04:00+03:00
2026-01-23T01:10:00+03:00
в мире
мирный план сша по украине
украина
дональд трамп
владимир путин
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9b71505bf7886bbf3b808ab121ad750c.jpg
https://ria.ru/20260122/orban-2069699422.html
https://ria.ru/20260123/tramp-2069726230.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c512a28db33513626ac6601c03c3108.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мирный план сша по украине, украина, дональд трамп, владимир путин, сша, россия
В мире, Мирный план США по Украине, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия
Трамп уверен, что Путин хочет заключить соглашение по Украине
Трамп уверен, что Путин хочет заключить сделку по урегулированию на Украине
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.
"Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки", - сказал Трамп журналистам, добавив, что Владимир Зеленский, по его мнению, тоже готов к заключению соглашения.
В Кремле сейчас проходит встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, передавал ранее корреспондент РИА Новости.
Когда Трампа спросили о том, какие препятствия остаются для урегулирования конфликта на Украине, он ответил, что это те же вещи, что и в прошлом году, отметив, что в основном это касается "пределов и границ".