Трамп прокомментировал встречу делегации США по Украине в Москве
01:02 23.01.2026 (обновлено: 02:20 23.01.2026)
Трамп прокомментировал встречу делегации США по Украине в Москве
2026
Трамп прокомментировал встречу делегации США по Украине в Москве

Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу своих представителей в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что будет наблюдать за исходом переговоров.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум прибыли в Москву в четверг вечером для участия в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча продолжается уже более 2 часов.
Трамп заявил, что параметры соглашения по Украине известны сторонам
"Посмотрим, что из этого получится", – сказал Трамп журналистам на борту самолета.
"В течение первых трех лет, при Байдене, никто не встречался. А вы знаете одну вещь: если вы не встречаетесь, ничего не произойдёт. Поэтому мы встречаемся, и посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, мы сможем спасти много жизней", – добавил он.
Сторонам соглашения по Украине предстоит пойти на уступки, заявил Трамп
