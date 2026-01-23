https://ria.ru/20260123/tramp-2069726635.html
Трамп прокомментировал встречу делегации США по Украине в Москве
Трамп прокомментировал встречу делегации США по Украине в Москве
Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу своих представителей в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что будет наблюдать за исходом... РИА Новости, 23.01.2026
Трамп прокомментировал встречу делегации США по Украине в Москве
Трамп заявил, что будет наблюдать за ходом переговоров делегации США с Путиным
ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу своих представителей в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что будет наблюдать за исходом переговоров.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер
и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум
прибыли в Москву
в четверг вечером для участия в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным
. Встреча продолжается уже более 2 часов.
"Посмотрим, что из этого получится", – сказал Трамп журналистам на борту самолета.
"В течение первых трех лет, при Байдене, никто не встречался. А вы знаете одну вещь: если вы не встречаетесь, ничего не произойдёт. Поэтому мы встречаемся, и посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, мы сможем спасти много жизней", – добавил он.