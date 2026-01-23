Трамп прокомментировал встречу делегации США по Украине в Москве

ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу своих представителей в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что будет наблюдать за исходом переговоров.

"В течение первых трех лет, при Байдене, никто не встречался. А вы знаете одну вещь: если вы не встречаетесь, ничего не произойдёт. Поэтому мы встречаемся, и посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, мы сможем спасти много жизней", – добавил он.