Трамп в Давосе провел несколько обсуждений по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что в Давосе провел несколько обсуждений по украинскому конфликту. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T00:52:00+03:00
2026-01-23T00:52:00+03:00
2026-01-23T00:57:00+03:00
в мире
украина
давос
мирный план сша по украине
дональд трамп
владимир зеленский
сша
украина
давос
сша
