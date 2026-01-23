Рейтинг@Mail.ru
Трамп в Давосе провел несколько обсуждений по Украине - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 23.01.2026 (обновлено: 00:57 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/tramp-2069726128.html
Трамп в Давосе провел несколько обсуждений по Украине
Трамп в Давосе провел несколько обсуждений по Украине - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп в Давосе провел несколько обсуждений по Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что в Давосе провел несколько обсуждений по украинскому конфликту. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T00:52:00+03:00
2026-01-23T00:57:00+03:00
в мире
украина
давос
мирный план сша по украине
дональд трамп
владимир зеленский
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371167_0:228:3071:1955_1920x0_80_0_0_f6b86c881a97f3017f1f6a42c55069d3.jpg
https://ria.ru/20260122/tramp-2069556797.html
украина
давос
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371167_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_0dde47a5eed564c3a53ec1700a588ce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, давос, мирный план сша по украине, дональд трамп, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Давос, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США
Трамп в Давосе провел несколько обсуждений по Украине

Трамп сообщил, что провел в Давосе несколько обсуждений по Украине

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что в Давосе провел несколько обсуждений по украинскому конфликту.
Встреча Владимира Зеленского и Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе прошла в четверг.
"У меня было несколько обсуждений по Украине", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о том, как прошли его переговоры с Зеленским.
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп назвал урегулирование на Украине самым трудным
Вчера, 13:18
 
В миреУкраинаДавосМирный план США по УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала