Трамп оценил возможные расходы США на Гренландию

ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Расходы США на Гренландию ограничатся вложениями в создание системы ПРО "Золотой купол", заявил американский президент Дональд Трамп.
"У нас не будет иных расходов, кроме как на строительство "Золотого купола". Мы собираемся его построить", - сообщил он журналистам, комментируя расходы США на Гренландию.
Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что не знает подробности сделки по острову, которую обсуждают США и Дания.
В среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе американский президент Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав вечность сроком ее действия.
13 января, 17:51