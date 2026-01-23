Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил возможные расходы США на Гренландию
00:51 23.01.2026 (обновлено: 01:57 23.01.2026)
Трамп оценил возможные расходы США на Гренландию
Трамп оценил возможные расходы США на Гренландию - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп оценил возможные расходы США на Гренландию
Расходы США на Гренландию ограничатся вложениями в создание системы ПРО "Золотой купол", заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 23.01.2026
Трамп оценил возможные расходы США на Гренландию

Трамп: расходы США на Гренландию ограничатся вложениями в "Золотой купол"

Президент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Расходы США на Гренландию ограничатся вложениями в создание системы ПРО "Золотой купол", заявил американский президент Дональд Трамп.
"У нас не будет иных расходов, кроме как на строительство "Золотого купола". Мы собираемся его построить", - сообщил он журналистам, комментируя расходы США на Гренландию.
Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что не знает подробности сделки по острову, которую обсуждают США и Дания.
В среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе американский президент Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав вечность сроком ее действия.
