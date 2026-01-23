Трамп обвинил экс-спецпрокурора в лжесвидетельстве

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам слушаний в конгрессе обвинил в лжесвидетельстве экс-спецпрокурора Джека Смита, который ранее вёл расследования против него.
Смит в четверг предстал перед судебным комитетом конгресса США. Там он заявил о том, что одобрил прослушивание телефонов законодателей-соратников Трампа из-за того, что тот якобы угрожал смертью свидетелям по делу о выборах 2020 года.
"Судя по его сегодняшним показаниям, нет никаких сомнений, что невменяемый Джек Смит должен быть привлечен к ответственности за свои действия. Он разрушил жизни многих невинных людей, и это уже стало его обычной практикой в качестве прокурора. Как минимум он совершил масштабное лжесвидетельство!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости выяснило, что Смит официально сложил полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.