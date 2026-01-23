Трамп обвинил экс-спецпрокурора в лжесвидетельстве

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам слушаний в конгрессе обвинил в лжесвидетельстве экс-спецпрокурора Джека Смита, который ранее вёл расследования против него.

"Судя по его сегодняшним показаниям, нет никаких сомнений, что невменяемый Джек Смит должен быть привлечен к ответственности за свои действия. Он разрушил жизни многих невинных людей, и это уже стало его обычной практикой в ​​качестве прокурора. Как минимум он совершил масштабное лжесвидетельство!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.