Тимошенко подтвердила внесение всей сумы залога

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов Верховной рады, подтвердила внесение за нее всей суммы залога в 767,6 тысяч долларов.

"Нет слов, способных выразить благодарность за то, что вы помогли мне внести этот драконовский непосильный залог", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Тимошенко в социальной сети Facebook*.