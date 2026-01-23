Рейтинг@Mail.ru
Тимошенко подтвердила внесение всей сумы залога - РИА Новости, 23.01.2026
18:53 23.01.2026 (обновлено: 21:09 23.01.2026)
Тимошенко подтвердила внесение всей сумы залога
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов... РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов Верховной рады, подтвердила внесение за нее всей суммы залога в 767,6 тысяч долларов.
Ранее в пятницу о внесении всей суммы залога за Тимошенко сообщил ряд украинских СМИ. Ранее сообщалось, что залог за политика вносили частями.
Суд не стал арестовывать средства на счету Тимошенко
21 января, 15:26
Суд не стал арестовывать средства на счету Тимошенко
21 января, 15:26
"Нет слов, способных выразить благодарность за то, что вы помогли мне внести этот драконовский непосильный залог", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Тимошенко в социальной сети Facebook*.
Как сообщило украинское издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале, залог за Тимошенко внесли девять человек. Среди них депутат от партии Тимошенко Константин Бондарев, а также предприниматели и меценаты, ранее делавшие взносы на счет "Батькивщины". Крупнейший взнос в размере 5 миллионов гривен (почти 116 тысяч долларов) оставил соратник Тимошенко Бондарев. Меньше всего, 119 тысяч гривен (2760 долларов), внес предприниматель из Днепропетровска Владислав Репешко.
Высший антикоррупционный суд Украины 16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также была обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа". Издание "Украинская правда" ранее сообщало, что сторонники Тимошенко уже внесли за нее более трети установленной судом суммы залога.
НАБУ 14 января опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ узнали, кто записал разговор Тимошенко о подкупе депутатов Рады
14 января, 17:35
 
В миреУкраинаРоссияКиевская областьЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Партия "Батькивщина"Верховная Рада Украины
 
 
