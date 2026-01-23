За Тимошенко внесли всю сумму залога, пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. За лидера украинской партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога, сообщило издание "Страна.ua".

« "За Юлию Тимошенко внесли все 33 миллиона гривен залога", — говорится в публикации.

Как уточнили журналисты, деньги за политика передали по частям.

Высший антикоррупционный суд Украины 16 января, помимо залога, обязал Тимошенко сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области и запретил обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов, из которых почти все состоят в партии Владимира Зеленского "Слуга народа".

Дело Тимошенко

В начале прошлой недели в офисе "Батькивщины" прошли обыски, там нашли крупную сумму денег. Тимошенко заявила, что это ее личные сбережения. По полученному подозрению в коррупции ей может грозить срок до десяти лет.

Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора политика с депутатом, где она обсуждала оплату голосования в парламенте, в том числе по кадровым вопросам. Речь шла о постоянном сотрудничестве с выплатами перед заседаниями. Лидер "Батькивщины" заявила, что на пленках не ее голос.

Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.

САП . Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы после скандала с бизнесменом и соратником Зеленского СМИ связывают обыски с голосованием по отставке главы СБУ Василия Малюка*, где "Батькивщина" сыграла ключевую роль. Это вызвало конфликт с так называемой антизеленской коалицией, в которую входят НАБУ и. Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы после скандала с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем

Некоторые украинские СМИ считают лидера "Батькивщины" одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.