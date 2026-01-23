https://ria.ru/20260123/timoshenko-2069934489.html
За Тимошенко внесли всю сумму залога, пишут СМИ
За Тимошенко внесли всю сумму залога, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
За Тимошенко внесли всю сумму залога, пишут СМИ
За лидера украинской партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T17:27:00+03:00
2026-01-23T17:27:00+03:00
2026-01-23T18:03:00+03:00
в мире
партия "батькивщина"
украина
киевская область
юлия тимошенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
владимир зеленский
василий малюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068310135_0:26:2530:1449_1920x0_80_0_0_8a3d25bd434f88a606e2869574c1c968.jpg
https://ria.ru/20260116/klichko-2068370620.html
https://ria.ru/20260116/timoshenko-2068297138.html
https://ria.ru/20260116/ukraina-2068214042.html
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068310135_0:0:2231:1673_1920x0_80_0_0_01077dd2fc061808830b061f30894908.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, партия "батькивщина", украина, киевская область, юлия тимошенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), владимир зеленский, василий малюк
В мире, Партия "Батькивщина", Украина, Киевская область, Юлия Тимошенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Владимир Зеленский, Василий Малюк
За Тимошенко внесли всю сумму залога, пишут СМИ
За Тимошенко внесли весь залог в 767,6 тысячи долларов
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. За лидера украинской партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога, сообщило издание "Страна.ua".
«
"За Юлию Тимошенко внесли все 33 миллиона гривен залога", — говорится в публикации.
Как уточнили журналисты, деньги за политика передали по частям.
Высший антикоррупционный суд Украины 16 января, помимо залога, обязал Тимошенко сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области и запретил обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов, из которых почти все состоят в партии Владимира Зеленского
"Слуга народа".
В начале прошлой недели в офисе "Батькивщины" прошли обыски, там нашли крупную сумму денег. Тимошенко заявила, что это ее личные сбережения. По полученному подозрению в коррупции ей может грозить срок до десяти лет.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора политика с депутатом, где она обсуждала оплату голосования в парламенте, в том числе по кадровым вопросам. Речь шла о постоянном сотрудничестве с выплатами перед заседаниями. Лидер "Батькивщины" заявила, что на пленках не ее голос.
Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.
СМИ связывают обыски с голосованием по отставке главы СБУ Василия Малюка*, где "Батькивщина" сыграла ключевую роль. Это вызвало конфликт с так называемой антизеленской коалицией, в которую входят НАБУ и САП
. Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы после скандала с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем
.
Некоторые украинские СМИ считают лидера "Батькивщины" одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.
* Внесен в список террористов и экстремистов.