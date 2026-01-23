Охотоведы следят за "умиротворенным" тигром в Хабаровском крае

"С одной стороны, такое поведение можно считать обычным. Об этом писали специалисты и 40, и 50 лет назад... С другой стороны, не все животные поведут себя одинаково, попав в одну и ту же ситуацию. Они, как и люди, различаются по характеру, темпераменту, у них разный жизненный опыт, который в том числе формирует их поведение. Там, где один зверь поведет себя крайне осторожно, другой проявит любопытство. Там, где кажется, что зверь "просто гуляет", может оказаться, что у животного какие-то проблемы", - разъясняет центр.