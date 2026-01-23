Охотоведы следят за "умиротворенным" тигром в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Охотоведы отслеживают передвижения "умиротворенного" молодого тигра в Хабаровском крае, специалистам предстоит выяснить, хищник "устроил шоу" по молодости и неопытности, или ему нужна помощь, сообщает центр "Амурский тигр".
По данным центра, в ночь на 22 января в Хабаровском районе Хабаровского края молодой амурский тигр вышел к месту работы людей - Корфовскому карьеру. Тигр вел себя спокойно. Сначала его, идущего по обочине через глубокий снег, заснял водитель грузового автомобиля. После животное забралось на небольшой отвал, откуда мирно наблюдало за происходящим. Потом тигр вернулся на дорогу, откуда, подгоняемый транспортом, ушел в лес. Чуть позднее этого же зверя видели на автодороге, расположенной южнее от места первой встречи.
"В связи с этим молодой тигр, вышедший к людям, теперь под особым вниманием специалистов. Необходимо понять: он "устроил шоу" по молодости и неопытности, или ему нужна помощь", - сообщает центр в Telegram-канале.
Корфовский карьер попадает в километровую охранную зону Большехехцирского заповедника. Тигры живут в заповеднике, в этом нет ничего удивительного. Другое дело - флегматичное, можно даже сказать отрешенное поведение животного.
"С одной стороны, такое поведение можно считать обычным. Об этом писали специалисты и 40, и 50 лет назад... С другой стороны, не все животные поведут себя одинаково, попав в одну и ту же ситуацию. Они, как и люди, различаются по характеру, темпераменту, у них разный жизненный опыт, который в том числе формирует их поведение. Там, где один зверь поведет себя крайне осторожно, другой проявит любопытство. Там, где кажется, что зверь "просто гуляет", может оказаться, что у животного какие-то проблемы", - разъясняет центр.
В России после зимней переписи 2021-2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке РФ в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.
